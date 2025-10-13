Γκαγκάτσης: «Αποτυχία ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ, απόλυτη στήριξη στον Γιοβάνοβιτς»

Αμέσως μετά τον οριστικό αποκλεισμό της Εθνικής Ελλάδας από το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, ο πρόεδρος της ΕΠΟ, Μάκης Γκαγκάτσης, έκανε την πρώτη επίσημη δήλωση στη Μικτή Ζώνη της Κοπεγχάγης, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα ως «αποτυχία».

Ο Γκαγκάτσης, μιλώντας μετά την ήττα (3-1) από τη Δανία, δεν απέφυγε τον συγκεκριμένο χαρακτηρισμό για τον έκτο σερί αποκλεισμό της «γαλανόλευκης» από μεγάλη διοργάνωση. Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει τη θέση της Ομοσπονδίας σχετικά με το μέλλον του προπονητή, εκφράζοντας την απόλυτη στήριξη στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Η στήριξη του προέδρου στον Σέρβο τεχνικό, παρά το γεγονός ότι ο στόχος της πρόκρισης δεν επετεύχθη, υπογραμμίζει την πρόθεση της ΕΠΟ να διατηρήσει τη σταθερότητα στον πάγκο της Εθνικής, δίνοντας έμφαση στη μακροπρόθεσμη δουλειά ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας. Ο αποκλεισμός από το Μουντιάλ από την 4η αγωνιστική των προκριματικών αποτελεί αποτυχία. Κι αν δεν αποδεχθούμε οι ίδιοι τι είναι αποτυχία στο συγκεκριμένο κομμάτι, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Κανείς δεν θα θυμηθεί ούτε πόσο άδικα χάσαμε στην Σκωτία, ούτε σήμερα τα ατομικά λάθη. Στο τέλος αυτό που μένει είναι το αποτέλεσμα.

Για να προλάβω οτιδήποτε κι αν ειπωθεί, και επειδή είναι ωραία η ανθρωποφαγία και η αρένα θέλει λίγο αίμα όταν υπάρχει αποτυχία, η διοίκηση στηρίζει πλήρως τον προπονητή. Γι’ αυτό, μάλιστα, ανανέωσε και το συμβόλαιο ανεξαρτήτως αν θα πηγαίναμε ή όχι στο Μουντιάλ. Στηρίζει απόλυτα αυτά τα παιδιά γιατί το μέλλον είναι μπροστά τους. Επόμενος στόχος είναι το Euro 2028 είτε μέσω Nations League είτε μέσω των προκριματικών. Πριν απ’ αυτό, υπάρχουν δύο παιχνίδια με την Σκωτία και τη Λευκορωσία που θα πρέπει να τα καρδίσουμε γιατί η βαθμολογία είναι σημαντική για τις επόμενες κληρώσεις και θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον κόσμο».