Αδιανόητο: Η Ελλάδα έχει δεχτεί σε τρία ματς περισσότερα τέρματα από ότι στα προηγούμενα 11

Η Εθνική Ελλάδας έκανε... φθηνά λάθη, έδωσε εύκολα γκολ στη Δανία και ηττήθηκε με 3-1 στη Κοπεγχάγη, αποχαιρετώντας τις πιθανότητες για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Οι παίκτες της «γαλανόλευκης» ξεκίνησαν εξαιρετικά το παιχνίδι, είχαν την υπεροχή στα πρώτα 20', όμως ένα... δώρο του Ζαφείρη στον Χόιλουντ άλλαξε την εικόνα της αναμέτρησης.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα συνέχισε τις χαμηλές πτήσεις, σημειώνοντας την τρίτη διαδοχική ήττα σε μια σειρά αγώνων που τίποτα δεν έχει εξελιχθεί όπως θα ήθελαν οι διεθνείς μας. Στις τρεις αυτές αναμετρήσεις (δύο με τη Δανία, μια με την Σκωτία) το σύνολο του Ιβαν Γιοβάνοβιτς έχει δεχτεί 9 γκολ, δύο περισσότερα από όσα είχε δεχτεί στις προηγούμενες 11 αναμετρήσεις υπό τις οδηγίες του Σέρβου τεχνικού!

Μάλιστα, από τα 7 τέρματα που είχαμε δεχτεί στα προηγούμενα παιχνίδια, τα 4 ήταν απέναντι στην υπερδύναμη Αγγλία, ενώ σε έξι από αυτές τις 11 αναμετρήσεις οι διεθνείς μας είχαν κρατήσει ανέπαφη την εστία τους.

Κάπως έτσι, η Εθνική αποκλείστηκε από μια ακόμη μεγάλη διοργάνωση, με τελευταία παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας το 2014. Έκτοτε, η «γαλανόλευκη» μετρά έξι συνεχόμενους αποκλεισμούς.