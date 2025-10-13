Πικρή βραδιά: Έκτος σερί αποκλεισμός για την Εθνική Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε βαριά ήττα 3-1 από τη Δανία στην Κοπεγχάγη, σε ένα ματς που είχε χαρακτήρα τελικού για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026, χάνοντας οριστικά τις ελπίδες της για συμμετοχή στα τελικά μεγάλης διοργάνωσης.

Η γαλανόλευκη μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και έχασε τεράστια ευκαιρία μόλις στα 40 δευτερόλεπτα με τον Τσιμίκα, η συνέχεια ήταν εφιαλτική. Στο 22’ ο Χόιλουντ εκμεταλλεύτηκε λάθος του Ζαφείρη για το 1-0, ενώ μέσα σε 85 δευτερόλεπτα οι Άντερσεν και Ντάμσγκααρντ πέτυχαν δύο ακόμη γκολ, εκμεταλλευόμενοι νέα αμυντικά λάθη.

Στο δεύτερο μέρος, η Ελλάδα αντέδρασε, με τον Ιωαννίδη να δημιουργεί και τον Τζόλη να μειώνει με σουτ στο 63’. Παρά τις ευκαιρίες του Κωνσταντέλια και του Παυλίδη, το σκορ δεν άλλαξε, ενώ οι Δανοί είχαν δύο δοκάρια στο φινάλε.

Παρότι ο αγώνας στην Κοπεγχάγη ήταν κομβικός και η «γαλανόλευη» χρειαζόταν διακαώς το «τρίποντο» προκειμένου να διατηρήσει τις ελπίδες πρόκρισης, η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν μπόρεσε να μετουσιώσει σε γκολ τις ευκαιρίες της και πλήρωσε τα αμυντικά λάθη της.

Η Δανία εκμεταλλεύτηκε τα «δώρα» της ελληνικής ομάδας και πήρε μια σπουδαία νίκη, που την διατηρεί σε θέση φαβορί για την πρωτιά στον όμιλος και την απευθείας πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ολοκλήρωσε με τον πλέον πικρό τρόπο την προσπάθειά του, συνεχίζοντας ένα αρνητικό σερί.

Η ήττα αυτή σημαίνει πως η Εθνική θα μείνει εκτός μεγάλης διοργάνωσης για έκτη συνεχόμενη φορά, ένα σερί που συνεχίζει να διευρύνεται και φέρνει την ομάδα μακριά από Euro ή Μουντιάλ για τουλάχιστον 14 χρόνια.

Το σερί των συνεχόμενων αποκλεισμών της Εθνικής Ελλάδας από τελικές φάσεις μεγάλων διοργανώσεων διαμορφώνεται πλέον ως εξής: