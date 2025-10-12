Ελληνική «παρέλαση» στην πλατεία της Κοπεγχάγης (vid)

Η Εθνική Ελλάδας ετοιμάζεται για μια κρίσιμη δοκιμασία, αντιμετωπίζοντας τη Δανία στο στάδιο «Πάρκεν» το βράδυ της Κυριακής (12/10, 21:45), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Στόχος για το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είναι μόνο οι 3 πόντοι, αποτέλεσμα που θα κρατήσει ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης.

Η στήριξη του κόσμου αναμένεται να παίξει σημαντικό ρόλο, καθώς περίπου 2.000 Έλληνες φίλαθλοι θα δώσουν το «παρών» στις εξέδρες της Κοπεγχάγης για να στηρίξουν την Εθνική ομάδα σε μια απαιτητική αναμέτρηση.

Ήδη από τις πρωινές ώρες μεγάλο πλήθος Ελλήνων φιλάθλων έχει καταλύσει την κεντρική πλατεία της Κοπεγχάγης.