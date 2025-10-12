Live η κρίσιμη αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας απέναντι στη Δανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η Εθνική Ελλάδας, μετά την ήττα που γνώρισε την Πέμπτη στη Γλασκώβη από τη Σκωτία, ταξίδεψε στην Κοπεγχάγη, όπου το βράδυ της Κυριακής (12/10, 21:45) δίνει έναν καθοριστικό αγώνα απέναντι στη Δανία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η «γαλανόλευκη» χρειάζεται οπωσδήποτε τη νίκη για να παραμείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης στην τελική φάση, καθώς οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα κάνει ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια για τη 2η θέση του ομίλου.

Παρακολουθήστε την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr