Νέα διάκριση για Καρέτσα: Αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής κάτω των 18 ετών

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας βρίσκεται στο επίκεντρο της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας, κυρίως λόγω της μη συμμετοχής του στο αρχικό σχήμα απέναντι στη Σκωτία.

Όλα δείχνουν πως ο ταλαντούχος μεσοεπιθετικός θα επιστρέψει στη βασική ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για το καθοριστικό παιχνίδι με τη Δανία στην Κοπεγχάγη, έναν αγώνα που μοιάζει με τελικό για την πρόκριση.

Το CIES Football Observatory, σε συνεργασία με τη FIFA, έχει ξεχωρίσει τον νεαρό Έλληνα από την προηγούμενη κιόλας σεζόν, συμπεριλαμβάνοντάς τον σε αρκετές από τις πιο σημαντικές στατιστικές λίστες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Μάλιστα, ο 17χρονος Καρέτσας αναδείχθηκε πρώτος στη φετινή κατάταξη του διεθνούς ποδοσφαιρικού παρατηρητηρίου, ανάμεσα σε όλους τους ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών — μια ακόμη σπουδαία διάκριση για το ελληνικό ταλέντο.