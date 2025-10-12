Εθνική Ελλάδας: Με τέσσερεις αλλαγές η εντεκάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το παιχνίδι με τη Δανία

Η Εθνική Ελλάδας, μετά την ήττα που γνώρισε την Πέμπτη στη Γλασκώβη από τη Σκωτία, ταξίδεψε στην Κοπεγχάγη, όπου το βράδυ της Κυριακής (12/10, 21:45) δίνει έναν καθοριστικό αγώνα απέναντι στη Δανία, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.



Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο στην εστία. Στην άμυνα, από τα δεξιά προς τα αριστερά, ξεκινούν οι Λάζαρος Ρότα, Ντίνος Μαυροπάνος, Κωνσταντίνος Κουλιεράκης και Κωνσταντίνος Τσιμίκας, ενώ στον άξονα βρίσκονται οι Χρήστος Ζαφείρης και Δημήτρης Κουρμπέλης με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Χρήστο Τζόλη στα δυο άκρα και τον Τάσο Μπακασέτα πίσω από τον Φώτη Ιωαννίδη, που αντικαθιστά τον Βαγγέλη Παυλίδη.