Ζαφείρης: «Ευχαριστώ στον κόσμο - Χίλια συγγνώμη για το λάθος μου»

Ο Χρήστος Ζαφείρης ένιωσε την ανάγκη να απολογηθεί στον κόσμο, για την εμφάνιση της εθνικής ομάδας κόντρα στην Δανία και το λάθος του.

Η «γαλανόλευκη» είδε το Μουντιάλ του 2026 να χάνεται στην Κοπεγχάγη, που γνώρισε την βαριά ήττα με 3-1, με τον διεθνή χαφ να ζητά συγγνώμη από τον κόσμο για το λάθος που έκανε, δίνοντας την ευκαιρία στον Χόιλουντ να ανοίξει το σκορ.

Τι έγραψε ο Ζαφείρης:

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που ήταν εκεί δίπλα μας και μας υποστήριξε. Χίλια συγγνώμη για το λάθος μου… θα είμαστε πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι για το επόμενο και πάλι συγνώμη».