Δανία - Ελλάδα 3-1: Είπε «αντίο» στο Μουντιάλ με γκολ-δώρα και στην Κοπεγχάγη

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε βαριά ήττα 3-1 από τη Δανία στην Κοπεγχάγη, σε ένα ματς που είχε χαρακτήρα τελικού για την πρόκριση στο Μουντιάλ του 2026, χάνοντας οριστικά τις ελπίδες της για συμμετοχή. Παρότι μπήκε δυνατά και έχασε τεράστια ευκαιρία μόλις στα 40 δευτερόλεπτα με τον Τσιμίκα, η συνέχεια ήταν εφιαλτική. Στο 22’ ο Χόιλουντ εκμεταλλεύτηκε λάθος του Ζαφείρη για το 1-0, ενώ μέσα σε 85 δευτερόλεπτα οι Άντερσεν και Ντάμσγκααρντ πέτυχαν δύο ακόμη γκολ, εκμεταλλευόμενοι νέα αμυντικά λάθη. Στο δεύτερο μέρος, η Ελλάδα αντέδρασε, με τον Ιωαννίδη να δημιουργεί και τον Τζόλη να μειώνει με σουτ στο 63’. Παρά τις ευκαιρίες του Κωνσταντέλια και του Παυλίδη, το σκορ δεν άλλαξε, ενώ οι Δανοί είχαν δύο δοκάρια στο φινάλε. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πλήρωσε τα παιδαριώδη λάθη και την αστάθεια, μένοντας ξανά εκτός μεγάλης διοργάνωσης.

Έτσι παρατάχθηκε η Εθνική στο «Parken»

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας σε σχέση με το ματς κόντρα στην Σκωτία στη Γλασκώβη.Ο Σέρβος τεχνικός επέλεξε να ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο αντί του Κωνσταντή Τζολάκη. Την αμυντική τετράδα αποτέλεσαν ο Λάζαρος Ρότα (αντί του Γιώργου Βαγιαννίδη) και ο Κώστας Τσιμίκας στα άκρα, με τους Ντίνο Μαυροπάνο και Κωνσταντίνο Κουλιεράκη στο κέντρο της άμυνας. Στη μεσαία γραμμή, οι Χρήστος Ζαφείρης και Δημήτρης Κουρμπέλης πήραν θέση στον άξονα, ενώ στα πλάγια αγωνίστηκαν οι Κωνσταντίνος Καρέτσας(αντί του Γιώργου Μασούρα) και Χρήστος Τζόλης. Ο Τάσος Μπακασέτας κινήθηκε πίσω από τον Φώτη Ιωαννίδη (αντί του Βαγγέλη Παυλίδη) , που ανέλαβε το ρόλο του προωθημένου στην επίθεση.

Η αρχική ενδεκάδα της Εθνικής κόντρα στην Δανία/ eurokinissi

Το ματς

Η Εθνική μπήκε με διάθεση να πιέσει από την αρχή , έπαιζε με την... πλάτη στον τοίχο άλλωστε, και στο πρώτο λεπτό του ματς έχασε την πρώτη μεγάλη υποψία ευκαιρίας ,με τον Καρέτσα να σηκώνει υπέροχα στο δεύτερο δοκάρι για τον Τσιμίκα, με τον αμυντικό της Ρόμα να μην καταφέρνει να τελειώσει την φάση. Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο πεντάλεπτο η Εθνική βρήκε πάλι ευκαιρία με τον Τσιμικα, ο οποίος επιχείρησε ένα σουτ πάνω στα σώματα.

Οι Δανοί βρήκαν τελική στην εστία με το σουτ του Ίσακσεν να μπλοκάρει εύκολα ο Βλαχοδήμος στο το 10'. Πολύ δραστήρια η Εθνική και με την μπάλα στα πόδια της είχε επιβάλει τον ρυθμό της μέσα στο «Parken» στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Στο 14' ΞΑΝΑ οι διεθνείς μας απειλούν με προϋποθέσεις, με το Τζόλη να τσιμπάει ωραία την μπάλα στον Ιωαννίδη, ο επιθετικός της Σπόρτινγκ έτρεξε μέτρα με την μπάλα στο ανοιχτό γήπεδο, χωρίς να καταφέρει να βρει τελική προσπάθεια, ούτε πάσα από πλεονεκτική θέση.

Η Εθνική δεν σταματούσε να βρίσκει ανοιχτούς χώρους στο επιθετικό της τρίτο, με τον Τζόλη να κάνει και αυτός μέτρα με την μπάλα στα πόδια, το σουτ που επιχείρησε πέρασε άουτ στο 18'.

Στο 21' οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ κόντρα στην ροή του ματς, με την Εθνική για δεύτερο συνεχόμενο ματς να «πουλάει» φθηνά την ανωτερότητά της. Ο Ζαφείρης σε μία ανύποπτη φάση και χωρίς ιδιαίτερη πίεση έκανε ένα λάθος γύρισμα της μπάλας προς τον Βλαχοδήμο, με τον Χόιλουντ να προλαβαίνει στην έξοδο τον κίπερ της Σεβίλλης, κάνοντας το 1-0 για την Δανία.

Ο Χόιλουντ πανηγυρίζει το τέρμα που σημείωσε/ eurokinissi

Η Εθνική δεν άλλαξε τρόπο προσέγγισης μετά το γκολ, προσπάθησε με ορθολογικό ποδόσφαιρο να βρει χώρους και να «χτυπήσει» την πλάτη της αμυντικής γραμμής της Δανίας. Πλήρωσε με τον χειρότερο τρόπο αυτό το υπολογισμένο... ρίσκο. Σε ένα λεπτό μια στημένη φάση και ένα ακόμα δώρο της ελληνικής άμυνας, τελείωσαν το ματς στο «Parken» και ταυτόχρονα το ταξίδι της Εθνικής μας προς το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Στο 40' ο Άντερσεν τιμωρεί με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ντάμσγκαρντ την ελληνική άμυνα για το 2-0. Σ' άλλο ένα παιχνίδι η Εθνική αδυνατεί να αντιδράσει σωστά σε στημένη μπάλα. Ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο «δαιμονισμένος» φέτος Φρόχολντ πιέζει με... λύσσα την ελληνική άμυνα, κλέβει από την λάθος εκτίμηση του Κουλιεράκη, την σπάει στο πέναλτι όπου έρχεται ο Ντάμσγκαρντ να γίνει αυτή τη φορά εκτελεστής για το 3-0 στο 41'. Η Δανία βρίσκει δύο γκολ σε ενάμιση λεπτό και τελειώνει το ματς.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησε η Εθνική μας το δεύτερο ημίχρονο, το οποίο έμελλε να έχει, δυστυχώς, διαδικαστικό χαρακτήρα.

Στο 52' οι Δανοί επιχείρησαν το 6ο τους σουτ στην εστία στο ματς με τον Κρίστενσεν και τον Βλαχοδήμο να μπλοκάρει εύκολα. Χαμηλότερο, όπως ήταν φυσικό, το τέμπο στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους ,σε σχέση με την έναρξη του ματς. Οι Δανοί προσεγγίζουν με μία πιο συντηρητική σκοπιά το ματς, ενώ από την πλευρά της Εθνικής μας δεν υπάρχει η απαραίτητη ψυχολογία.

Ο πιο δραστήριος παίκτης σε αυτά τα πρώτα λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου , ο Ίσακσεν, επιχείρησε άλλο ένα σουτ στο 60', με την μπάλα να κοντράρει και να βάζει δύσκολα στον Βλαχοδήμο. Μεγάλη ευκαιρία για την Εθνική στο 62' με τον Μπακασέτα να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι με δεξί σουτ.

Η Εθνική βρήκε τα ψυχικά τα ψυχικά αποθέματα και μείωσε σε 3-1 με τον Τζόλη στο 63' μετά από όμορφη κάθετη επίθεση. Ο Ιωαννίδης έκανε την ενέργεια, βρήκε τον Τζόλη, ο οποίος εκτέλεσε Σμάιχελ με το αριστερό.

Η Ελλάδα πήρε τα πάνω της μετά το γκολ και βρήκε μεγάλη φάση με τον Κωνσταντέλια για να ξαναμπεί στο ματς. Ο Μασούρα να βρίσκει κάθετα τον μεσοεπιθετικό του ΠΑΟΚ, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή, με τον Σμάιχελ να κάνει μεγάλη επέμβαση στο 69'.

Μετά την συμπλήρωση μιας ώρας στο ματς, η Εθνική παίρνει μέτρα στο γήπεδο και δημιουργεί τελικές. Με κεφαλιά του Μαυροπάνου , σουτ του Ζαφείρη και τεράστια ευκαιρία του Παυλίδη στο 79', με το πλασέ του επιθετικού της Μπενφίκα να διώχνει ο Άντερσεν πάνω στην γραμμή. Ωραία επιθετική ανάπτυξη της εθνικής με κάθετο ποδόσφαιρο, όμως το γκολ που θα την ξαναβάλει στο ματς δεν έρχεται.

Δύο δοκάρια για τους Δανούς από... αέρος, σε άλλον έναν δίλεπτο επιθετικό τους μονόλογο από το 82' έως το 84'.

Το 3-1 παρέμεινε μέχρι το τέλος, με την Εθνική να μένει εκτός από άλλο ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά να κερδίζει τις εντυπώσεις στο χορτάρι και να αφήνει υποσχέσεις για το μέλλον.

Δανία (Μπράιαν Ρίμερ): Σμάιχελ, Μέλε, Κρίστενσεν, Άντερσεν, Βέστεργκαρντ, Χιούλμαντ, Νόργκααρντ, Ντάμσγκαρντ (70' Έρικσεν), Φρόχολντ (92' Ο' Ράιλι), Ίσακσεν (76' Ντόργκου), Χόιλουντ (70' Μπίρεθ).

Ελλάδα (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Βλαχοδήμος, Ρότα, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης (65' Σιώπης), Καρέτσας (65' Μασούρας), Μπακασέτας (65' Κωνσταντέλιας), Τζόλης, Ιωαννίδης (65' Παυλίδης).

Η βαθμολογία στον 3ο όμιλο

1. Δανία 10 (12-1)

2. Σκωτία 10 (7-2)

3. Ελλάδα 3 (7-10)

4. Λευκορωσία 0 (1-13)

*σε παρένθεση τα υπέρ και τα κατά γκολ των ομάδων

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελλάδας

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Ελλάδα – Δανία 0-3

Σκωτία – Ελλάδα 3-1

Δανία – Ελλάδα 3-1

Ελλάδα – Σκωτία 15/11/25 21:45

Λευκορωσία – Ελλάδα 18/11/25 21:45