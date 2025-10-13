Νησιά Φερόε: Οι «ψαράδες» βρίσκονται μια ανάσα από το όνειρο του Μουντιάλ

Έχουν περάσει κάτι παραπάνω από 10 χρόνια από την ημέρα που τα Νησιά Φερόε επικράτησαν της εθνικής μας ομάδας με 2-1 στην έδρα τους για τα προκριματικά του Euro 2016, ενώ έχουν περάσει σχεδόν 11 χρόνια, από την ημέρα που μας κέρδισαν με 1-0 μέσα στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Αυτά τα δύο αποτελέσματα ήταν οι μοναδικές νίκες των Φερόε στα προκριματικά εκείνης της διοργάνωσης, με τους... ψαράδες, όπως τους αποκαλέσαμε εδώ να τερματίζουν στην 5η θέση, πάνω από την δική μας εθνική, που επίσης τελείωσε τα προκριματικά με έξι βαθμούς.

Αυτή αποτελούσε την δεύτερη μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών στην ιστορία τους σε προκριματικά, μέχρι... χθες. Τα Νησιά Φερόε έκαναν ένα μαγευτικό παράθυρο Οκτωβρίου, επικρατώντας με 4-0 του Μαυροβουνίου, ενώ το απόγευμα της Κυριακής (12/10) ζευγάρωσαν τις νίκες τους, κάνοντας την έκπληξη και κερδίζοντας την Τσεχία με 2-1.

🚨 Faroe Islands with a HUGE win against Czechia! They have a population of only around 54,000. Incredible. 🇫🇴👏 pic.twitter.com/Z789OsSf49 — EuroFoot (@eurofootcom) October 12, 2025

Η χώρα-αρχιπέλαγος των 18 νησιών και των 55.000 κατοίκων, με 7.500 από αυτούς να είναι εγγεγραμμένοι ποδοσφαιριστές, μαζί με τα δύο «τρίποντα» επί του Γιβραλτάρ βρίσκεται στην τρίτη θέση του 10ου προκριματικού ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, μένοντας στην κούρσα για την δυάδα μέχρι την τελευταία αγωνιστική, όμως μπορούν να τα καταφέρουν;

Μπορούν τα Φερόε να προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο;

Η σύντομη απάντηση είναι όχι, με την κλισέ αλλά και πολλές φορές αληθινή φράση «Στο ποδόσφαιρο όλα συμβαίνουν» να κάνει την εμφάνισή της, γιατί όμως είναι σχεδόν απίθανο για το μικρό σύμπλεγμα νησιών να βρεθεί στο μεγαλύτερο ραντεβού εθνικών ομάδων στο άθλημα;

Γιατί πολύ απλά παρότι νίκησαν τους Τσέχους, δεν είναι στο χέρι τους. Τα Φερόε με τους 12 βαθμούς που έχουν βρίσκονται στο -1 από την Τσεχία, που υποδέχεται το, δίχως βαθμούς, Γιβραλτάρ στις 17 Νοεμβρίου, με τα Φερόε να φιλοξενούνται από την πρωτοπόρο και την ήδη στο Μουντιάλ, Κροατία τρείς ημέρες νωρίτερα.

🇫🇴 SIMPLY UNBELIEVABLE! The Faroe Islands have now beaten Czechia, who are 56 x larger in terms of surface area & 202 x larger in terms of population!



Having overperformed sensationally at club & international level in recent years, the Faroes remain in with a chance of… pic.twitter.com/9GLAUPIjmy — The Sweeper (@SweeperPod) October 12, 2025

Όπως καταλαβαίνει κάποιος, πέραν του ότι η Τσεχία θα ξέρει τι θέλει για να βρεθεί αυτή στα Play offs, τρείς ημέρες νωρίτερα, το εμπόδιο των Κροατών μπορεί να είναι πολύ... μεγάλο για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας του Έιντουν Κλάκστεϊν, οι οποίοι ηττήθηκαν με 1-0 από αυτούς στην έδρα τους, τον Σεπτέμβριο.

Κανείς δεν θα τους κατηγορήσει αν δεν τα καταφέρουν πάντως, με τους ίδιους να έχουν ήδη γράψει ιστορία για την χώρα τους και το ποδόσφαιρό της, ενώ όπως προαναφέραμε στο ποδόσφαιρο, όλα γίνονται, και έτσι τα Φερόε έχουν το δικαίωμα να πιστεύουν ότι θα γίνουν η νέα Ισλανδία και ταυτόχρονα το μικρότερο κράτος που προκρίνεται στα τελικά της μεγάλης αυτής διοργάνωσης.

Η άνοδος των Φερόε που τους έφτασε μέχρι εδώ

Πως έφτασαν μέχρι εδώ; Τα Νησιά Φερόε και η μέχρι τώρα πορεία τους δεν αποτελούν... πυροτέχνημα, με τους νησιώτες να έχουν μια σταθερή ανοδική πορεία, υπό τις οδηγίες του Κλάκστεϊν. O 52χρονος ανέλαβε τον Οκτώβριο του 2024, αρχικά ως υπηρεσιακός και από τότε έχει βάλει το σύνολό του στο... σωστό δρόμο.

Αξίζει να αναφέρουμε πως τα Φερόε έχουν να ηττηθούν με διαφορά μεγαλύτερη του ενός γκολ από τις 8 Ιουνίου του 2024, όταν και έχασαν με 4-1 από την Εσθονία, από τότε δεν έχουν καταγράψει αποτέλεσμα που να τους δει να ηττούνται με μεγαλύτερη διαφορά από το ένα γκολ, δηλαδή στα τελευταία 15 ματς τους.

Official Starting XI 🔥



The first of Eydun Klakstein and Atli Gregersen



Teitur starts in goal,



Adrian Justinussen, Pall Klettskard and Joannes Bjartalid in attack 🤩 pic.twitter.com/m4Z2vsI4bu — Faroe Islands Football (@FaroeIslandsFan) November 14, 2024

Mάλιστα, η άνοδος δεν παρατηρείται μόνο στο επίπεδο των ανδρών, με την Κ21 των Νήσων να έχει κάνει και αυτή «άλματα». Στην προηγούμενη προκριματική φάση για το Euro U21, συνέλεξαν 10 βαθμούς, μένοντας στο -7 από την δική μας εθνική και στο -12 από την Κροατία και την δεύτερη θέση, δείχνοντας μερικά καλά στοιχεία και δίνοντας ελπίδα για το μέλλον.

Στα προκριματικά για την διοργάνωση του 2027, δεν είναι μόνο η δική μας εθνική που... πετάει, με τους νησιώτες να έχουν ξεκινήσει με τρείς νίκες και μία ήττα σε τέσσερα ματς, με το μοναδικό αρνητικό αποτέλεσμα να έρχεται απέναντι στην Γαλλία, η όποια διαθέτει παίκτες όπως ο Γουίλσον Οντομπέρ και ο Ματίς Τελ που αγωνίζονται στην Τότεναμ, ο Ζάιρ-Εμερί της Παρί, αλλά και ο Λένι Γιόρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οπότε μια ήττα με 6-0 δεν θεωρείται πράγμα αφύσικο.

Faroe Islands during the international break:



4–0 vs Montenegro

2–1 vs Czech Republic



5 wins in their last 6 matches.



Their U21s have also won 3 of their 4 games in the Euro U-21 qualifiers.



Incredible moments for a nation of only 55,000 people! 🇫🇴🔥 pic.twitter.com/SF5Ff7FkOs — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) October 12, 2025

Από την άλλη έχουν κερδίσει την Ισλανδία, την Εσθονία και το Λουξεμβούργο, ενώ την Τρίτη (14/10) υποδέχονται την Ελβετία, με τα τρία θετικά αποτελέσματά τους να τους δίνουν ελπίδα να βρεθούν στα γήπεδα της Αλβανίας και της Σερβίας το 2027, ως μια εκ των καλύτερων δεύτερων.