Ασύλληπτο σκηνικό: Ο Χάαλαντ αστόχησε δύο φορές στο ίδιο πέναλτι! (vid)
Ο Έρλινγκ Χάαλαντ έζησε εφιαλτικές στιγμές, αποτυγχάνοντας δύο φορές από την άσπρη βούλα στο Νορβηγία - Ισραήλ για τα προκριματικά.
Ο,τι κι αν κάνει ο Έρλινγκ Χάαλαντ, συνήθως γράφει ιστορία , αυτή τη φορά όμως με τον πιο απίστευτο τρόπο. Στο ξεκίνημα του αγώνα της Νορβηγίας με το Ισραήλ, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ από τα έντεκα βήματα μόλις στο 5ο λεπτό.
Ο Νορβηγός σταρ ανέλαβε ψύχραιμα την εκτέλεση, σημαδεύοντας την αριστερή γωνία, όμως ο Ισραηλινός πορτιέρε έπεσε σωστά και απέκρουσε εντυπωσιακά. Ο διαιτητής Σίμον Μαρτσίνιακ, ωστόσο, έδωσε επανάληψη καθώς ο τερματοφύλακας είχε κινηθεί πρόωρα εκτός γραμμής.
Όλοι περίμεναν πως ο Χάαλαντ δεν θα ξαναέκανε το ίδιο λάθος. Μόνο που η ιστορία επαναλήφθηκε με τρόπο που λίγοι θα πίστευαν: στη δεύτερη εκτέλεση, ο «φονιάς» της Σίτι άλλαξε γωνία, έστειλε τη μπάλα δεξιά, αλλά ο Πέρετζ είπε ξανά «όχι», αποκρούοντας και το δεύτερο πέναλτι!