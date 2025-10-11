Ασύλληπτο σκηνικό: Ο Χάαλαντ αστόχησε δύο φορές στο ίδιο πέναλτι! (vid)

Ο,τι κι αν κάνει ο Έρλινγκ Χάαλαντ, συνήθως γράφει ιστορία , αυτή τη φορά όμως με τον πιο απίστευτο τρόπο. Στο ξεκίνημα του αγώνα της Νορβηγίας με το Ισραήλ, για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2026, ο άσος της Μάντσεστερ Σίτι είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ από τα έντεκα βήματα μόλις στο 5ο λεπτό.



Ο Νορβηγός σταρ ανέλαβε ψύχραιμα την εκτέλεση, σημαδεύοντας την αριστερή γωνία, όμως ο Ισραηλινός πορτιέρε έπεσε σωστά και απέκρουσε εντυπωσιακά. Ο διαιτητής Σίμον Μαρτσίνιακ, ωστόσο, έδωσε επανάληψη καθώς ο τερματοφύλακας είχε κινηθεί πρόωρα εκτός γραμμής.



Όλοι περίμεναν πως ο Χάαλαντ δεν θα ξαναέκανε το ίδιο λάθος. Μόνο που η ιστορία επαναλήφθηκε με τρόπο που λίγοι θα πίστευαν: στη δεύτερη εκτέλεση, ο «φονιάς» της Σίτι άλλαξε γωνία, έστειλε τη μπάλα δεξιά, αλλά ο Πέρετζ είπε ξανά «όχι», αποκρούοντας και το δεύτερο πέναλτι!

Erling Haaland MISSED back to back penalties in World Cup Qualifying.



He was allowed to retake his first penalty due to encroachment yet he missed his second too.



Maybe he is human after all… pic.twitter.com/NwOjDIUa4k — george (@StokeyyG2) October 11, 2025