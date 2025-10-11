Μπαρτσελόνα: Ο λόγος που θα ταξιδέψει 16.000 χιλιόμετρα για να παίξει με την Βιγιαρεάλ

Όπως έχει γνωστοποιηθεί με κάθε επισημότητα εδώ και λίγες ημέρες, η αναμέτρηση της 17ης αγωνιστικής της La Liga ανάμεσα σε Μπαρτσελόνα και Βιγιαρεάλ θα διεξαχθεί στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ακούγεται κάπως παράδοξη η επιλογή της έδρας για έναν αγώνα του ισπανικού πρωταθλήματος, αλλά δεν είναι! Αρκεί να σκεφτεί κανείς τους όρους που θέτει η... διοίκηση του πλανήτη στον οποίο ζούμε.



Αρχικά, πριν μπουν στο παιχνίδι οι... μεγάλες δυνάμεις, η αναμέτρηση υπολογιζόταν να γίνει στο «Εστάδιο ντε λα Θεράμικα». Το «σπίτι» της Βιγιαρεάλ. Τελικά όμως, μεταφέρθηκε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Μετά το «πράσινο φως» από την UEFA όμως, ήταν θέμα χρόνου να επαναοριστούν η ημερομηνία και το γήπεδο του αγώνα από την Ομοσπονδία της Ισπανίας.

Έτσι προέκυψε η εξής συνθήκη: Στις 20 Δεκεμβρίου το «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι, θα φιλοξενήσει την σπουδαία αναμέτρηση. Πρόκειται για το πρώτο ματς από πρωτάθλημα της Ευρώπης που θα διεξαχθεί εκτός της «Γηραιάς Ηπείρου». Και θα ακολουθήσουν κι άλλες. Η Μίλαν θα αγωνιστεί κόντρα στην Κόμο για το ιταλικό πρωτάθλημα στο Περθ της Αυστραλίας.

Ποιος είναι όμως ο λόγος που έφερε την εν λόγω εξέλιξη; Τι κρύβεται πίσω από αυτή την ρηξικέλευθη απόφαση; Τι θα κερδίσουν οι δύο ομάδες από την... ταλαιπωρία του ταξιδιού των 16.000 χιλιομέτρων; Τόσο απέχει η Βαρκελώνη από το Μαϊάμι!

Ο ρόλος της Relevent Sports φθάνει μέχρι τα γραφεία της UEFA

Εδώ και λίγο καιρό έχει συναφθεί μία συμφωνία η οποία αναμένεται να ταράξει τα νερά του τηλεοπτικού χάρτη. Πρόκειται για την είσοδο της εταιρείας - κολοσσού «Relevent Sports» στον χώρο του ποδοσφαίρου. Η εν λόγω εταιρεία δημιούργησε μία θυγατρική, την «Relevent Football Partners», η οποία θα διαχειρίζεται παγκοσμίως τα εμπορικά δικαιώματα όλων των συλλογικών διοργανώσεων της UEFA από το 2027 μέχρι το 2033, μιας και κέρδισε τον σχετικό διαγωνισμό που έγινε τον περασμένο Μάρτιο.

Ιδιοκτήτης της εταιρείας και ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από όλο αυτό το φιλόδοξο σχέδιο, είναι ο Στέφεν Ρος. Πρόκειται για 85χρονο Αμερικανό επιχειρηματία, του οποίου η περιουσία εκτιμάται περί των 10,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μεταξύ άλλων, ο Ρος έχει στην κατοχή του το πλειοψηφικό πακέτο των Μαϊάμι Ντόλφινς, ομάδα του NFL, η οποία εδρεύει στο «Hard Rock Stadium», επίσης ιδιοκτησίας του Ρος. Σας θυμίζει κάτι το γήπεδο; Ναι, είναι αυτό που θα διεξαχθεί το Βιγιαρεάλ - Μπαρτσελόνα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την συμφωνία.

Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η Μπαρτσελόνα έχει εμπορική συμφωνία με την «Relevent Sports» ήδη από το 2018. Πάντως το υπερατλαντικό ταξίδι των δύο ομάδων δεν θα γίνει με το... αζημίωτο. Αμφότερες θα λάβουν ένα δωράκι μπόνους ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ για την... ταλαιπωρία τους, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν θα έχουν κι άλλες απολαβές από την τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα.

Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αντιδράσεις ακόμα κι από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές. Συγκεκριμένα, ερωτηθείς σχετικά με την εν λόγω απόφαση, ο Φράνκι Ντε Γιονγκ της Μπαρτσελόνα εξέφρασε την εναντίωσή του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μου αρέσει που θα πάμε να αγωνιστούμε εκεί και δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν είναι δίκαιο για το πρωτάθλημα».

Ο πρόεδρος των «μπλαουγκράνα», Ζοάν Λαπόρτα, θέλησε να δώσει μία διπλωματική απάντηση, τονίζοντας ότι συμμερίζεται την άποψη του αρχηγού της ομάδας του, όμως η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να εναρμονιστεί με αυτό που της υπέδειξε η UEFA και η La Liga.

Επιπλέον, έδωσε και μία... εμπορική διάσταση του θέματος: «Στηρίζουμε αυτή την ιδέα επειδή η αγορά της Αμερικής είναι πολλά υποσχόμενη, μιας και έχουμε κι άλλους εταίρους και σπόνσορες εκεί. Μάλιστα είμαστε σε διαδικασία μεταφοράς των κεντρικών μας γραφείων από την Νέα Υόρκη στο Μαϊάμι».