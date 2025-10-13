Μπαρτσελόνα: Δεν έχουν τελειωμό οι τραυματισμοί, νέο πρόβλημα ενόψει Ολυμπιακού

Τα προβλήματα τραυματισμών συνεχίζονται για την εθνική Ισπανίας, καθώς χάνει ακόμα έναν παίκτη για τον αγώνα της Τρίτης (14/10) κόντρα στη Βουλγαρία. Ο λόγος για τον Φεράν Τόρες, καθώς ο Ισπανός επιθετικός της Μπάρτσα παρουσιάζει μυϊκές ενοχλήσεις, με όλες τις πλευρές να αποφασίζουν να μην πάρουν κανένα ρίσκο για την υγεία του παίκτη.

Η RFEF (Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία) ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας ότι ο Τόρες τίθεται εκτός μάχης και επιστρέφει στην Βαρκελώνη. Αυτή η εξέλιξη πυροδοτεί ανησυχία και στις τάξεις των «μπλαουγκράνα», καθώς μετράει άλλη μια πιθανή απώλεια, μετά τον τραυματισμό του Ντάνι Όλμο κατά τη διάρκεια της διακοπής των Εθνικών ομάδων, που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου 3 εβδομάδες, άρα και εκτός μάχης με τον Ολυμπιακό(21/10).

Σύμφωνα με την RFEF, ο 25χρονος επιθετικός «ανέφερε μυϊκές ενοχλήσεις που αξιολογήθηκαν από τις ιατρικές υπηρεσίες της RFEF, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας συμπληρωματικών εξετάσεων, διαγιγνώσκοντας μυϊκή υπερκόπωση χωρίς σχετιζόμενη ανατομική βλάβη». Η Ισπανική Ομοσπονδία δήλωσε οτι προτεραιότητα έχει η υγεία του παίκτη καθώς δεν θέλει να ρισκάρει, ειδικά μετά τα πρόσφατα γεγονότα με τον Λαμίν Γιαμάλ και άλλους τραυματισμούς.

Ουσιαστικά ο Φεράν Τόρες επιστρέφει στην Βαρκελώνη περισσότερο για προληπτικούς λόγους, αν και υπάρχει η αισιοδοξία ότι ο ποδοσφαιριστής θα καταφέρει εν τέλει μέσα στην εβδομάδα να επιστρέψει σε ρυθμούς προπόνησης. Μάλιστα όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Cadena Ser, ο Ισπανός προφυλλάσεται και ενδεχομένως να αγωνιστεί ακόμη και στον αγώνα με τη Ζιρόνα το προσεχές Σάββατο (18/10).