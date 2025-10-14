Ολυμπιακός: «Sold out» τα εισιτήρια για Μπαρτσελόνα - Δεν δίνουν άλλα οι Ισπανοί

Εισιτήρια τέλος! Οι Πειραιώτες θα ταξιδέψουν με τον κόσμο τους στη Βαρκελώνη για τον εκτός έδρας αγώνα με τη Μπαρτσελόνα για τη League Phase του Champions League (Τρίτη 21/10 19:45) και η ομάδα του λιμανιού επιθυμεί να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν περισσότερα εισιτήρια για τους φιλάθλους της.

Ο Ολυμπιακός ζήτησε επιπλέον εισιτήρια, από αυτά που τους είχαν παραχωρηθεί, όμως το αίτημα τους δεν έγινε αποδεκτό.

Να θυμίσουμε ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Στάδιο Lluís Companys του Μονζουΐκ και όχι στο ανακαινισμένο Spotify Camp Nou.

Παρά τα έντονη φημολογία των προηγούμενων ημερών στην Ισπανία που εμφάνιζαν βέβαιη την επιστροφή των Καταλανών στο ανανεωμένο τους γήπεδο για το ματς της 21ης Οκτωβρίου (ώρα 7:45 μ.μ.), οι εκτιμήσεις διαψεύστηκαν.

Ο καταλανικός σύλλογος επιβεβαίωσε την αλλαγή έδρας με επίσημη ανακοίνωση, τονίζοντας ότι συνεχίζει τις προσπάθειες για την εξασφάλιση των απαραίτητων διοικητικών αδειών λειτουργίας του νέου γηπέδου.

Στην ανακοίνωση, η Μπαρτσελόνα ανέφερε ότι δουλεύει πάνω σε νέες τροποποιήσεις που της κοινοποίησε το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης την περασμένη εβδομάδα, ενώ ευχαρίστησε τα μέλη και τους φιλάθλους της για την κατανόηση και την υποστήριξή τους στη διαδικασία της επιστροφής στο νέο Camp Nou.



