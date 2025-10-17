Ολυμπιακός: «Μέσα» Γιάρεμτσουκ και Ρέτσος στην αποστολή για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet

Χωρίς τον Ταρεμί, αλλά με «ετοιμοπόλεμους» τους Ρέτσο και Γιάρεμτσουκ θα ταξιδέψει ο Ολυμπιακός στη Λάρισα για το παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League κόντρα στην τοπική ΑΕΛ Novibet (18/10, 17:00).

Οι Πειραιώτες ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα κόντρα στη «βασίλισσα του κάμπου» το πρωί της Παρασκευής (17/10). Από την αποστολή της ομάδας, εκτός από τον Ταρέμι, θα λείψουν και οι Ροντινέι και Στρεφέτσα.

Αναλυτικά η αποστολή των «ερυθρολεύκων»: Μπιανκόν, Μπούνο, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Ποντένσε, Ρέτσος, Σιπιόνι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Κουράκλης, Βέζο.