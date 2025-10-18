Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην ΑΕΛ για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις μετά από την διακοπή για τις εθνικές ομάδες, με ένα δύσκολο εκτός έδρος παιχνίδι, στην Λάρισα, κόντρα στην ΑΕΛ Novibet για την 7η αγωνιστική της.

Οι «ερυθρόλευκοι», θέλουν μετά την ήττα στην Τούμπα να επιστρέψουν στα θετικά αποτελέσματα αγώνων, πριν ταξιδέψουν για την Βαρκελώνη και για το «μεγάλο» παιχνίδι κόντρα στην Μπαρτσελόνα για το Champions League.

Οι Πειραιώτες μετρούν σημαντικές επιστροφές αλλά και απώλειες. Οι Παναγιώτης Ρέτσος και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ ξεπέρασαν τα προβλήματα τους, ενώ εκτός αποστολής, έμειναν οι Ροντινέι, Γκάμπριελ Στρεφέτσα και Μέχντι Ταρέμι.

Όσον αφορά το αρχικό σχήμα κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, επέλεξε τον Κωνσταντή Τζολάκη, κάτω απ' τα δοκάρια, τους Κοστίνια και Ορτέγκα στα άκρα της άμυνας και τους Ρέτσο και Μάνσα δίδυμο στα στόπερ.

Στον άξονα ξεκινούν οι Έσε και Σιπιόνι, στα άκρα της επίθεσης, Ποντένσε και Γιαζίτζι, ενώ πίσω απ' τον Ελ Κααμπί θα βρίσκεται ο Τσικίνιο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEL is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #AELOLY #slgr pic.twitter.com/LnPGsaAWOQ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 18, 2025

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μάνσα, Ορτέγκα, Έσε, Σιπιόνι, Ποντένσε, Τσικίνιο, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Μπαγκαλιάνης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Πέρες, Στάικος, Χατζηστραβός, Μούργος, Ουάρντα, Πασάς.

Δείτε εδώ την εξέλιξη της αναμέτρησης