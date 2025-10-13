«Πρωτιά» για τον Τσικίνιο: Ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος παίκτης της Super League για τον μήνα Σεπτέμβριο

Η προμετωπίδα της επίθεσης του Ολυμπιακού κατέκτησε ακόμη μία «πρωτιά»! Η εντυπωσιακή εκκίνηση του Τσικίνιο στη σεζόν δε πέρασε απαρατήρητη από τους φιλάθλους της Super League, οι οποίοι έσπευσαν να τον αναδείξουν τον κορυφαίο του πρωταθλήματος για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Οι επιθετικές αρετές του Τσικίνιο, αλλά και η ποιότητα του αποτυπώνεται τόσο στη στατιστική απεικόνιση, όσο και στην παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός μετράει μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα 4 γκολ και 1 ασίστ σε έξι παιχνίδια.

Οι αριθμοί... δε λένε ποτέ ψέματα και οι επιδόσεις του μέχρι στιγμής τον έχουν καταστήσει «υπερόπλο» για την επίθεση της ομάδας του Μεντιλίμπαρ.

Ο μεσοεπιθετικός των «ερυθρολεύκων» σκοράρει ένα γκολ ανά 76 λεπτά αγωνιστικής δράσης. Παράλληλα, προσφέρει χρήσιμες λύσεις σε περιπτώσεις, στις οποίες οι Πειραιώτες δυσκολεύονται να «σπάσουν» τις κλειστές άμυνες των αντιπάλων.

«Μαγικός» ο Σεπτέμβριος για τον Πορτογάλο

Η ψηφοφορία για την βράβευση του κορυφαίου του Σεπτεμβρίου συμπεριλαμβάνει και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός πως διεξήχθη τον Οκτώβριο. Και εκεί, ο Πορτογάλος βρήκε δίχτυα. Ο Τσικίνιο είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του Μεντιλίμπαρ φέτος.

Συνολικά τον Σεπτέμβριο μετράει τρία γκολ, τα δύο κόντρα στον Λεβαδειακό, όταν και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του σκοράροντας στις καθυστερήσεις.

Ο Τσικίνιο έλαβε το 57.66% των ψήφων κατακτώντας με... άνεση το βραβείο του πολυτιμότερου του μήνα. Δεύτερος στην ψηφοφορία ο Ανδρέας Τεττέη με 16.32% και τρίτος ο Ατανάσοφ της ΑΕΛ Novibet με 9.42%