Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2: Ο λυτρωτής Τσικίνιο υπέγραψε το happy end σε ματς-θρίλερ

Μετά την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό (1-1) στη Λεωφόρο, Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας με 3-2 του Λεβαδειακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με το γκολ του Ρέτσου στο 43ο λεπτό αλλά η ομάδα της Βοιωτίας απάντησε με τον Παλάσιος στο 58ο λεπτό. Οι πειραιώτες πήραν εκ νέου το προβάδισμα με κεφαλιά του Τσικίνιο στο 60ο λεπτό, αλλά για δεύτερη φορά στη σημερινή αναμέτρηση ο Λεβαδειακός ισοφάρισε σε 2-2 στο 79ο λεπτό με εκπληκτικό γυριστό του Γκούμα.

Η φάση έπρεπε να ελεγχθεί από το VAR αλλά λόγω ενός τεχνικού προβλήματος, ο αγώνας διακόπηκε για 16 λεπτά και εν τέλει το γκολ μέτρησε. Με την επανέναρξη του αγώνα ο Τσικίνιο σκόραρε το δεύτερο προσωπικό του γκολ λύτρωσε την ομάδα του, διαμορφώνοντας το τελικό 3-2.

Το ματς

Οι φιλοξενούμενοι ήταν εκείνοι που δημιούργησαν την πρώτη αξιόλογη φάση στην αναμέτρηση μόλις στο 10ο λεπτό με τους παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου να βγαίνουν στην αντεπίθεση, τον Τζολάκη να βγαίνει αρκετά μέτρα μακριά από την εστία του και τη μπάλα να καταλήγει στα πόδια του Κωστή, ο οποίος επιχείρησε να σκοράρει από αρκετά μακριά αλλά ο Μουζακίτης απομάκρυνε σε κόρνερ και έσωσε τον Ολυμπιακό από σίγουρο γκολ.

Οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να απειλήσουν έπειτα από 20 λεπτά αγώνα με τον Τσικίνιο να πλασάρει και τον Λοντίγκιν να αποκρούει. Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ανέβασε στροφές και στο 34ο λεπτό, έφτασαν μια «ανάσα» από το γκολ με τον Ποντένσε να εκτελεί απευθείας το φάουλ και τη μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι του Λοντίγκιν. Οι πειραιώτες είχαν κλείσει τον Λεβαδειακό στα καρέ του στα τελευταία λεπτά του πρώτου μέρους και στο 41ο λεπτό έπειτα από εκτέλεση κόρνερ, ο Ρέτσος με καρφωτή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του.

Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τον Ολυμπιακό να έχει το προβάδισμα και να βρίσκει γκολ στο πρώτο ημίχρονο για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερα ματς πρωταθλήματος. Από την άλλη πλευρά οι Βοιωτοί έχασαν μια σημαντική ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ με τον Κωστή (10') αλλά στα τελευταία λεπτά λύγισαν από την πίεση των «ερυθρόλευκων» με αποτέλεσμα να βρεθούν πίσω στο σκορ.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να βρουν το γκολ της ισοφάρισης με τον Κωστή να δοκιμάζει το πόδι του στο 58' από το ημικύκλιο και τον Τζολάκη να διώχνει σε κόρνερ. Δύο λεπτά αργότερα ο Παλάσιος έκλεψε τη μπάλα από τον Ποντένσε και με ένα δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του Πειραιά για το 1-1.

Η απάντηση από πλευράς Ολυμπιακού ήταν άμεση και δύο λεπτά αργότερα ο Μουζακίτης έπιασε ένα βολέ εκτός περιοχής, με τη μπάλα να τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι του Λοντίγκιν και στην επαναφορά ο Τσικίνιο με κεφαλιά έδωσε ξανά το προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους». Ωστόσο οι φιλοξενούμενοι δεν δίστασαν να βγουν μπροστά και να ψάξουν την ισοφάριση για δεύτερη φορά σήμερα και τα κατάφεραν με τον Μανθάτη να κάνει μια κεφαλιά πάσα και τον μέσα από την περιοχή και με τρομερό γυριστό ο Γκούμας έκανε το 2-2.

Η φάση έπρεπε να ελεγχθεί από το VAR αλλά λόγω ενός τεχνικού προβλήματος, το ματς διακόπηκε για 16 λεπτά και εν τέλει ο ρέφερι της αναμέτρησης έδειξε σέντρα και το ματς συνεχίστηκε από το 2-2. Με την έναρξη του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός πάτησε στην περιοχή των Βοιωτών και ο Τσικίνιο με ένα δυνατό έκανε το 3-2, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ του στη σημερινή αναμέτρηση.

Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Χοσέ Λούις Μεντιλίμπαρ έφτασε τους 13 βαθμούς και σκαρφάλωσε στην κορυφή της βαθμολογίας ενώ από την άλλη πλευρά η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου παρέμεινε στην πέμπτη θέση με 7 βαθμούς.

Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (76′ Ροντινέι), Έσε, Μουζακίτης (65′ Γκαρθία), Τσικίνιο, Στρεφέτσα (65′ Μαρτίνς), Ποντένσε (76′ Καμπελά), Ελ Κααμπί (90′ + 14′ Ταρέμι).

Λεβαδειακός: Λοντίγκιν, Βίχος, Αμπού Χάνα, Τσάπρας, Λιάγκας, Τσοκάι (75′ Γκούμας), Τσιμπόλα, Κωστή, Λαγιούς (75′ Μανθάτης), Παλάσιος (90’+9′ Πεντρόσο), Όζμπολτ.