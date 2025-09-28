Μόνο ο Ολυμπιακός νικητής στο Villa Park στην Ευρώπη (video)

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει ξανά στην Αγγλία την Τετάρτη (01/10, 22:00), όπου θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν στο Νησί λίγο παραπάνω από έναν χρόνο μετά το ιστορικό διπλό στο «Βίλα Παρκ» κόντρα στην Άστον Βίλα, όταν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντίλιμπαρ είχε επικρατήσει με 4-2 απέναντι στον Ουνάι Έμερι, ανοίγοντας τον δρόμο για την πρόκριση στον τελικό του Conference League που κατέκτησαν με αντίπαλο τη Φιορεντίνα.

Οι «χωριάτες» επέστρεψαν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη σεζόν 2023/24 και, μετά από τρεις συνεχόμενες προκρίσεις σε Conference, Champions και πλέον Europa League, έχουν δώσει 14 αγώνες στην έδρα τους, με τουλάχιστον τρεις ακόμα να αναμένονται μέχρι τον Ιανουάριο.

Στα εντός έδρας ματς έχουν αντιμετωπίσει ομάδες όπως Χιμπέρνιαν, Ζρίνσκι, Αλκμάαρ, Λέγκια Βαρσοβίας, Άγιαξ, Λιλ, Ολυμπιακό, Μπάγερν, Μπολόνια, Γιουβέντους, Σέλτικ, Μπρίζ, Παρί και ξανά Μπολόνια, έχοντας ηττηθεί μόνο από τους νταμπλούχους Ελλάδας.

Η ομάδα του Έμερι κατάφερε να νικήσει την μετέπειτα πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν και την αήττητη σε 41 αγώνες ομίλων Μπάγερν Μονάχου, ενώ κράτησε στο 0-0 την 36 φορές πρωταθλήτρια Ιταλίας Γιουβέντους. Ωστόσο, δεν κατάφερε να σταματήσει τον καυτό Ελ Καμπί και να κάμψει την αντίσταση του Ολυμπιακού το βράδυ της 2 Απριλίου 2024.

Αναλυτικά τα 14 εντός έδρας ματς της Άστον Βίλα: