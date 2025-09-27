Η βαθμολογία της Stoiximan Super league μετά τη νίκη του Ολυμπιακού και την ισοπαλία του Άρη

Με δύο παιχνίδια που όπως εξελίχθηκαν είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ειδικά αυτο στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ξεκίνησε η 5η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Ολυμπιακός, σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι, κατάφερε να κερδίσει τον Λεβαδειακό με 3-2. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με τον Ρέτσο, με τους Βοιωτούς να απαντάνε με τον Παλάσιος μετά απο αντεπίθεση. Ο Ολυμπιακός ξαναπήρε το προβάδισμα άμεσα με τον Τσικίνιο για να έρθουμε στην φάση που έγινε πολύ κουβέντα. Ο Γκούμας με όμορφο γυριστό απο το ύψος του πέναλτι θα ισοφαρίσει για τους φιλοξενούμενους, και το τσέκ του VAR για πιθανό οφσάιντ κράτησε 16 (!) λεπτά, καθώς όπως ανέφεραν οι διαιτητές υπήρξε βλάβη και δεν μπορούσαν να ελέγξουν την φάση. Αυτό είχε ώς αποτέλεσμα ο διαιτητής να δείξει 17 λεπτά καθυστερήσεις και στο 6ο αυτών να έρθει ο Τσικίνιο και να κάνει το τελικό 3-2 για τους «Πειραιώτες».

Ο Άρης φιλοξένησε τον Πανσερραϊκο στο «Κλεάνθης Βικελίδης» σε ένα παιχνίδι που έληξε ισόπαλο με σκόρ 1-1. Το σκόρ άνοιξε ο Μόντσου λίγο πρίν λήξει το πρώτο ημίχρονο, με τον Ιβάν να ισοφαρίζει για τους φιλοξενούμενους μερικά λεπτά μετά την εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου.

Η βαθμολογία:

1. Ολυμπιακός 13

2. ΑΕΚ 10*

3. ΠΑΟΚ 10*

4. Αρης 10

5. Λεβαδειακός 7

6. Βόλος 6*

7. Ατρόμητος 4*

8. Κηφισιά 4*

9. Παναιτωλικός 4*

10. ΑΕΛ Novibet 3*

11. ΟΦΗ 3*

12. Παναθηναϊκός 2**

13. Πανσερραϊκός 2

14. Αστέρας AKTOR 1*

*Με αστερίσκο οι ομάδες που έχουν παιχνίδι λιγότερο

**Με δύο αστερίσκους η ομάδα που έχει δύο παιχνίδια λιγότερα

Το πρόγραμμα:

Ολυμπιακός - Λεβαδειακός 3-2

Άρης - Πανσερραϊκός 1-1

ΑΕΚ - Βόλος (28/9 17:00)

ΟΦΗ - Κηφισιά (28/9 19:00)

Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ (28/9 20:30)

Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός 28/9 21:00)