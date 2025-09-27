Stoiximan Super League: Το AI πρόβλεψε τη βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει «εισβάλλει» για τα καλά στην καθημερινότητά μας και πλέον υπάρχει η δυνατότητα να σε βοηθήσει σε οποιοδήποτε ζήτημα αλλά εκτός αυτού, μπορεί να κάνει τις δικές τις προβλέψεις σχετικά με το μέλλον. Όπως είναι λογικό οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι έχουν ζητήσει από το ΑΙ να προβλέψει τον νικητή του Champions League του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 αλλά και πολλών άλλων διοργανώσεων.

Από αυτή τη «μόδα» δεν θα μπορούσε να λείπει και η Stoiximan Super League, με την τεχνητή νοημοσύνη να προβλέπει την κατάταξη της βαθμολογίας μετά την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας, βγάζοντας τοποθετώντας στην κορυφή για τη σεζόν 2025-2026 τον Ολυμπιακό, ο οποίος θα έχει συγκεντρώσει 64 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση τοποθέτησε την ΑΕΚ με την «Ένωση» 59 βαθμούς ενώ την τριάδα συμπλήρωσε ο ΠΑΟΚ με 55 βαθμούς.

Στην τέταρτη θέση θα τερματίσει ο Άρης συγκεντρώνοντας 49 βαθμούς ενώ στην πέμπτη θέση θα βρεθεί ο Παναθηναϊκός με 44 βαθμούς. Στην έκτη θέση θα βρίσκεται ο Λεβαδειακός με 39 βαθμούς, στην έβδομη ο Βόλος με 35 στην όγδοη ο Ατρόμητος με 31 και στην ένατη η Κηφισιά με 27.

Από εκεί και πέρα στη δέκατη θέση τοποθετήθηκε ο Παναιτωλικός με 26 βαθμούς, στην ενδέκατη η ΑΕΛ Novibet με 25, στην 12η ο ΟΦΗ με 23 βαθμούς και τέλος οι ομάδες που θα υποβιβαστούν από την πρώτη κατηγορία θα είναι ο Αστέρας AKTOR και ο Πανσερραϊκός.