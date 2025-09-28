Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων στα μεγάλα πρωταθλήματα των ευρωπαϊκών γηπέδων
Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Κυριακής στα ευρωπαϊκά γήπεδα, με το ντέρμπι μεταξύ Μίλαν και Νάπολι να «κλέβει» τις εντυπώσεις.
Η δράση των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, με σπουδαίες αναμετρήσεις να συμπεριλαμβάνονται στο πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής (28/9). Η Μίλαν υποδέχεται τη Νάπολι (21:45) στο Σαν Σίρο, με την αναμέτρηση να καλύπτεται από το Cosmote Sport 3, ενώ στην Premier League η αναμέτρηση της Άρσεναλμε την Νιουκάστλ (18:30, NovaSports Premier League) στο «Σεν Τζέιμς Παρκ», πριν το παιχνίδι των «κανονιέρηδων» με τον Ολυμπιακό στο Champions League συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
- 14:30 (NovaSports 3) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga 2, Νυρεμβέργη - Χέρτα
- 15:00 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Ράγιο Βαγιεκάνο - Σεβίλλη
- 15:30 (NovaSports Start) - Ποδόσφαιρο, Eredivisie, Χρόνιγκεν - Φέγενορντ
- 16:00 (NovaSports Premier League) - Ποδόσφαιρο, Premier League, Άστον Βίλα - Φούλαμ
- 16:00 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Ρόμα - Ελλάς Βερόνα
- 16:00 (Cosmote Sport 3) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Πίζα - Φιορεντίνα
- 16:00 (ΕΡΤ2) - Μπάσκετ, Super Cup Γυναικών, ΠΑΣ Γιάννινα - Ολυμπιακός
- 16:30 (NovaSports 3) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Φράιμπουργκ - Χοφενχάιμ
- 17:00 (Cosmote Sport 1) - Ποδόσφαιρο, Super League, ΑΕΚ - Βόλος
- 17:00 (Cosmote Sport 6) - Ποδόσφαιρο, Λίβινγκστον - Ρέιντζερς
- 17:15 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Έλτσε - Θέλτα
- 18:30 (NovaSports Premier League) - Ποδόσφαιρο, Premier League, Νιουκάστλ - Άρσεναλ
- 18:30 (NovaSports 3) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Κολωνία - Στουτγκάρδη
- 19:00 (Cosmote Sport 1) - Ποδόσφαιρο, Super League, ΟΦΗ - Κηφισιά
- 19:00 (Cosmote Sport 3) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Λέτσε - Μπολόνια
- 19:30 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Μπέτις - Οσασούνα
- 20:00 (Cosmote Sport 5) - Ποδόσφαιρο, Liga Portugal, Μπράγκα - Νασιονάλ
- 20:00 (Cosmote Sport 6) - Ποδόσφαιρο, Cyta League, Ανόρθωση - Ομόνοια
- 20:30 (NovaSports 3) - Ποδόσφαιρο, Bundesliga, Ουνιόν Βερολίνου - Αμβούργο
- 20:30 (NovaSports Prime) - Ποδόσφαιρο, Super League, Αστέρας AKTOR - ΠΑΟΚ
- 21:00 (Cosmote Sport 1) - Ποδόσφαιρο, Super League, Παναιτωλικός - Παναθηναϊκός
- 21:45 (Cosmote Sport 3) - Ποδόσφαιρο, Serie A, Μίλαν - Νάπολι
- 22:00 (NovaSports 1) - Ποδόσφαιρο, La Liga, Μπαρτσελόνα - Σοσιεδάδ
- 22:30 (Cosmote Sport 2) - Ποδόσφαιρο, Liga Portugal, Φαμαλικάο - Ρίο Άβε