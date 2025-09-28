Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων στα μεγάλα πρωταθλήματα των ευρωπαϊκών γηπέδων

Η δράση των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον, με σπουδαίες αναμετρήσεις να συμπεριλαμβάνονται στο πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής (28/9). Η Μίλαν υποδέχεται τη Νάπολι (21:45) στο Σαν Σίρο, με την αναμέτρηση να καλύπτεται από το Cosmote Sport 3, ενώ στην Premier League η αναμέτρηση της Άρσεναλμε την Νιουκάστλ (18:30, NovaSports Premier League) στο «Σεν Τζέιμς Παρκ», πριν το παιχνίδι των «κανονιέρηδων» με τον Ολυμπιακό στο Champions League συγκεντρώνει τεράστιο ενδιαφέρον.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας