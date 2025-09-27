Όταν έχεις παίκτες με την ποιότητα και τύπους με την... καρδιά του Τσικίνιο

Αν ψάξουμε για τον πολυτιμότερο παίκτη τηςαναμέτρησης μεταξύ Ολυμπιακού και Λεβαδειακού που εξελίχθηκε όπως και πέρυσι σε θρίλερ στο κατάμεστο «Καραϊσκάκης» -γέμισε χθες για 14η σερί φορά-, θα πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα σε δύο ελληνόπουλα κι έναν Πορτογάλο. Τον Χρήστο Μουζακίτη, τον Παναγιώτη Ρέτσο και τον ψυχρό εκτελεστή Τσικίνιο που τελικά κατέκτησε δικαίως τη σχετική διάκριση.

Ο Μουζακίτης που ήταν παντού κι ο σκόρερ Ρέτσος

Οι δύο πρώτοι πέρα από το γεγονός ότι ήταν οι πρωταγωνιστές του γκολ που άνοιξε το σκορ λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με την εκτέλεση κόρνερ του πρώτου και τη ζυγισμένη κεφαλιά του δεύτερου, είχαν συνολικά πολύ γεμάτη παρουσία και στις δύο εστίες.

Ο 18χρονος μέσος τα έκανε όλα πάνω στο τερέν. Πέρα από το γεγονός ότι από δικές του ενέργειες η ομάδα του έφτασε σε δύο γκολ (στη φάση του 2-1 το δικό του σουτ στο οριζόντιο δοκάρι, για να πάρει το ριμπάουντ ο Τσικίνιο), στο πρώτο μέρος έφτασε ως την περιοχή του Τζολάκη για να διώξει το μακρινό σουτ του Κωστή, με τον διεθνή κίπερ να είναι μακριά από τα καρέ του...

Είναι αλήθεια ότι ο αριστεροπόδαρος χαφ δεν έβγαλε μάτια στην προετοιμασία. Κάποιοι εκτίμησαν ότι ίσως επιβαρύνθηκε από την περσινή υπερπροσπάθεια, αλλά όπως φάνηκε στην πορεία ο «Μούζα» απλά ήθελε τον χρόνο του για να εξελιχθεί ξανά σε υπερπολύτιμο γρανάζι της μηχανής του Μεντιλίμπαρ.

Εξαιρετική εμφάνιση και από τον κάπτεν Ρέτσο, ο οποίος πείσμωσε προφανώς από το λάθος του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό που οδήγησε στο γκολ των «πρασίνων» και κόντρα στην ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλο, όχι απλά ήταν αρχοντικός στα καθήκοντά του, αλλά πέτυχε και το 1-0. Κάτι που συνέβη για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα στη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου.

Από την άλλη πλευρά, ένα άλλο παιδί με προϋπηρεσία στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη, ο 25χρονος Κύπριος Γιάννης Κωστή, ήταν όλα τα λεφτά για την ομάδα του Λεβαδειακού. Σου έδινε την εντύπωση ότι βρίσκεται παντού στο γήπεδο και από τα δικά του πόδια ξεκινούσαν τα πάντα.

Πεισματάρης Λεβαδειακός, αλύγιστος Ολυμπιακός

Η εξέλιξη του αγώνα δικαίωσε τις ανησυχίες και τα καμπανάκια κινδύνου που ενεργοποίησε ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού, αλλά και το γεγονός ότι εμπιστεύθηκε από το πρώτο λεπτό την πιο... βασική του ενδεκάδα, πλην του Ροντινέι, ο οποίος δεν είναι ακόμη έτοιμος για 90άλεπτο. Κάπου εκεί πήρε την ευθύνη ο τεράστιος Τσικίνιο που με δύο προσωπικά γκολ, υπέγραψε φαρδιά πλατιά το πιο δύσκολο έως τώρα και πολυτιμότερο τρίποντο του Ολυμπιακού από το ξεκίνημα της σεζόν.

Χρειάστηκε κόπος και προσπάθεια για να έρθει αυτό το τρίποντο, τέταρτο σε πέντε ματς για τους περσινούς νταμπλούχους απέναντι σε μια ομάδα που έδειξε ότι δικαιολογημένα έχει ανέβει επίπεδο και πλέον συγκαταλέγεται στους πολύ δυνατούς του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ομάδα με θράσος, ισορροπία, καλούς αυτοματισμούς και αξιοποίηση των κενών χώρων, αρχικά απείλησε, στη συνέχεια ισοφάρισε προσωρινά, δεν σταμάτησε ούτε μετά το 2-1, για να βρει ξανά γκολ ισοφάρισης, μην αφήνοντας τους γηπεδούχους να χαλαρώσουν ούτε λεπτό.

Ο «Μέντι» περίμενε ότι θα πέσουν κορμιά τέσσερις μέρες πριν από το πολύ πιο απαιτητικό παιχνίδι με την Αρσεναλ στο Λονδίνο, είχε προειδοποιήσει τους πάντες, ήθελε να είναι όλη στην τσίτα, αλλά τέτοια αντίσταση και κάποιες βεβιασμένες ενέργειες των παικτών του ασφαλώς δεν τις είχε προβλέψει.

Στη φάση του 1-1 ο Ποντένσε χάνει τη μπάλα στη μεσαία γραμμή και οι φιλοξενούμενοι εκδηλώνουν υποδειγματική αντεπίθεση, ενώ στη φάση του 2-2 ο Μανθάτης επελαύνει λες και είναι ο Εμπαπέ και δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να απομακρύνει τη μπάλα ή έστω να σταματήσει την καραμπόλα που κατέληξε στο γκολ του Γκούμα στο 79'.

Στη φάση του 2-2 φαίνεται ο Μανθάτης να είναι σε ελεγχόμενη θέση όταν γυρίζει τη μπάλα προς το σημείο του πέναλτι, απ' όπου προήλθε η νέα ισοφάριση, αλλά το αλαλούμ με το VAR κατάφερε να επηρεάσει καταλυτικά την εξέλιξη του ματς. Περισσότερα από 15 λεπτά αναμονής, για να αποφασιστεί να μετρήσει το VAR χωρίς να έχουν τοποθετηθεί οι γραμμές στο γήπεδο, ώστε να ξεκαθαριστεί μια φάση που ισοδυναμούσε με δύο βαθμούς.

Σεληνιασμένος Τσικίνιο

Να θυμίσουμε ότι μια βδομάδα νωρίτερα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν πήραν το πέναλτι-μαρς που έγινε σε βάρος του Καμπελά, ενώ και στο αποψινό ματς, βρέθηκαν σε κίνδυνο από ένα γκολ που ουδείς γνωρίζει αν έπρεπε τελικά να μετρήσει, αλλα κι εκεί την εξίσωση έλυσε ο Τσικίνιο, ο οποίος δικαίως σύντομα θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου με γενναία αύξηση αποδοχών. Η ψυχή, η ψυχραιμία και τα... καρύδια του Τσικίνιο, όμως, που απάντησε δύο φορές στα γκολ του Λεβαδειακού επανέφεραν εκατομμύρια καρδιές στη θέση τους και αποκατέστησαν μια πιθανή αδικία...

Ο Τσικίνιο που βρήκε δίχτυα δύο φορές και τις δύο αμέσως μετά τα γκολ των φιλοξενούμενων, δεν επέτρεψε το έργο να έχει την περσινή κατάληξη, αλλά happy end, σε ένα ματς που ο Ολυμπιακός ήταν συνολικά ανώτερος, αλλά όχι ψύχραιμος στην άμυνα κι έδωσε ξανά δικαιώματα για να ζήσουμε νέο... θρίλερ.

Αν κάτι έχει σημασία απ' όσα επισήμανε και ο «Μέντι» στο τέλος του ματς, η αντίδραση της ομάδας του μετά από τα γκολ του Λεβαδειακού είναι κάτι που κάνει τελικά και τη διαφορά σε επίπεδο πρωταθλητισμού...