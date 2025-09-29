Ολυμπιακός: Ο γνώριμος διαιτητής που θα σφυρίξει την αναμέτρηση με την Άρσεναλ

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Άρσεναλ, την Τετάρτη (1/10, 22:00), στο Λονδίνο, για τη δεύτερη αγωνιστική του Champions League.

Θυμίζουμε, ότι οι «ερυθρόλευκοι» έμειναν στο 0-0 απέναντι στην Πάφο, στην πρεμιέρα τους στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Για την αναμέτρηση κόντρα στους Λονδρέζους, η UEFA έκανε γνωστό τον άνθρωπο που θα σφυρίξει. Συγκεκριμένα, στο «Έμιρεϊτς» θα βρεθεί ο Φρανσουά Λετεσιέ, με βοηθούς τους Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί και τέταρτο τον Ερίκ Βατεγιέ. Στο VAR ορίστηκε ο Γερμανός Σέρεν Στορκς με βοηθό τον Κροάτη Ιβάν Μπέμπεκ.

Να τονίσουμε ότι ο 36χρονος Γάλλος ρέφερι, Φρανσουά Λετεσιέ δεν είναι άγνωστος στον Ολυμπιακό, καθώς είχε διευθύνει δύο αναμετρήσεις των «ερυθρολεύκων», με ισάριθμες νίκες. Αρχικά στις 9 Αυγούστου του 2018, ήταν στο Ολυμπιακός-Λουκέρνη 4-0 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και στις 5 Απριλίου του 2023 βρέθηκε στο Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ 3-1 για τα playoffs του πρωταθλήματος.

Την τρέχουσα σεζόν, ο Γάλλος διαιτητής έχει βρεθεί στο Γιουβέντους-Ντόρτμουντ 4-4 για την πρεμιέρα της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ενώ στα προκριματικά ήταν στο Ερυθρός Αστέρας-Λεχ Πόζναν 1-1 και στο Ρέιντζερς-Κλαμπ Μπριζ 1-3.