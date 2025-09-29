Ο Ολυμπιακός κερδίζει έδαφος για τον τίτλο, ο ΠΑΟΚ μένει πίσω μετά την Τρίπολη

Το μεγαλύτερο κομμάτι της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, ολοκληρώθηκε. Μοναδική εκκρεμότητα, η αναμέτρηση του Ατρόμητου με την ΑΕΛ Novibet στο Περιστέρι, τη Δευτέρα (29/9, 18:00).

Ολυμπιακός και ΑΕΚ επέστρεψαν στις νίκες και βρίσκονται... χέρι - χέρι στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν 3-2 του Λεβαδειακού, ενώ η Ένωση νίκησε 1-0 τον Βόλο.

Ο ΠΑΟΚ έμεινε για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς νίκη, μετά το συναρπαστικό 3-3 στην Τρίπολη, κόντρα στον Αστέρα AKTOR.

Ο Παναθηναϊκός με «χρυσό» σκόρερ τον Γερεμέγιεφ πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League, επικρατώντας 2-1 του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο.

Ο Άρης δεν μπόρεσε να συνεχίσει το νικηφόρο του σερί, μένοντας στο 1-1 με τον Πανσερραϊκό στο «Κλεάνθης Βικελίδης», ενώ η Κηφισιά «άλωσε» το Παγκρήτιο, επικρατώντας 3-1 του ΟΦΗ.

Μετά την ολοκλήρωση της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, το «Football Meets Data» δίνει νέα στοιχεία σχετικά με τις πιθανότητες κατάκτησης του φετινού πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός, είδε τις πιθανότητές του για κατάκτηση του πρωταθλήματος να αυξάνονται κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες. Αντίθετα, ο ΠΑΟΚ πλήρωσε το στραβοπάτημα στην Τρίπολη, με αποτέλεσμα οι πιθανότητές του για τίτλο να υποχωρήσουν κατά τρεις μονάδες. Οι «ασπρόμαυροι» έχασαν έδαφος και βρίσκονται πλέον δύο βαθμούς πίσω από Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Η ΑΕΚ, που επίσης μετρά τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία, παρέμεινε σταθερή στις πιθανότητες κατάκτησης, χωρίς σημαντική μεταβολή στην κούρσα του πρωταθλήματος.