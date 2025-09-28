Ο επτάψυχος Αστέρας ΑΚΤΟR πήρε «χρυσή» ισοπαλία (3-3) στο ματς-θρίλερ κόντρα στον ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, καθώς απώλεσε βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στη Stoiximan Super League, μένοντας στο τελικό 3-3 με τον μαχητικό Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους Αρκάδες να αιφνιδιάζουν τον «δικέφαλο του βορρά». Ο Αστέρας προηγήθηκε μόλις στο 7', εκμεταλλευόμενος την πίεση που άσκησε ψηλά, με τον Μακέντα να σκοράρει από κοντά. Η απάντηση του ΠΑΟΚ ήταν άμεση, καθώς ισοφάρισε στο 21' με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντεσπόντοβ και πέντε λεπτά αργότερα, ο Κωνσταντέλιας με δεξί σουτ εκτός περιοχής ολοκλήρωσε την ανατροπή. Μάλιστα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης πήρε «αέρα» δύο τερμάτων στο 34', όταν ο Τσάλοβ με νέο πέναλτι έγραψε το 1-3.

Ωστόσο, η ομάδα του Σάββα Παντελίδη δεν είχε πει την τελευταία της λέξη. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου (45'+2'), ο Εμμανουηλίδης μείωσε, βάζοντας ξανά τους γηπεδούχους στο παιχνίδι (2-3) και δίνοντας δραματικό τόνο στο δεύτερο μέρος.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Αστέρας AKTOR επιβραβεύτηκε για την επιμονή του. Η χρυσή αλλαγή του Παντελίδη, ο Τζιοακίνι, ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 3-3 στο 74', ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή επιστροφή για τους Αρκάδες.

Με αυτόν τον βαθμό, ο Αστέρας έφτασε τους δύο στη Stoiximan Super League, ενώ ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 11 βαθμούς αλλά στο -2 από τους συνδιεκδικητές του Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Την επόμενη αγωνιστική, ο «δικέφαλος του βορρά» υποδέχεται τον Ολυμπιακό (05/10, 20:30), ενώ ο Αστέρας AKTOR θα ταξιδέψει στις Σέρρες προκειμένου να αντιμετωπίσει τον Πανσεραϊκό (04/10, 18:00).

To ματς

Πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στην αναμέτρηση οι Αρκάδες άνοιξαν το σκορ με τον Φεντερίκο Μακέντα στο 7ο λεπτό. Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη έκλεψε την μπάλα και έπειτα από ωραία συνεργασία των Εμμανουηλίδη, Μούμο, ο Ιταλός βγήκε απέναντι από τον Παβλένκα και με ωραίο σουτ άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση 1-0.

H πρώτη αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ ήρθε στο 14ο λεπτό, όταν ο Κωνσταντέλιας μετά από πολύ ωραία ατομική ενέργεια έδωσε στον Ντεσπόντοφ, ο οποίος σέντραρε για τον Τάισον, όμως ο Σίπτσιτς απομάκρυνε με το πόδι την κεφαλιά του Βραζιλιάνου λίγο πριν αυτή περάσει την τελική γραμμή.

Στο 19ολεπτό ο «δικέφαλος του Βορρά» έφερε το ματς στα ίσα. Ο Φερνάντες ανέτρεψε τον Ντεσπόντοβ στην προσπάθεια του να μπει στην περιοχή από αριστερά και ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι, απόφαση η οποία ελέγχθηκε και από το VAR. Ο Βούλγαρος ανέλαβε την εκτέλεση και έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία του Παπαδόπουλου κάνοντας το 1-1.

Δύο λεπτά αργότερα ο Μακέντα έβαλε ξανά τον Αστέρα σε θέση οδηγού, όμως το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ, με το VAR να επικυρώνει την υπόδειξη αυτή.

Στο 27ολεπτό , ο ΠΑΟΚ έκανε την ανατροπή με τον Κωνσταντέλια να πετυχαίνει ένα υπέροχο γκολ και να ανοίγει λογαριασμό στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός έλαβε την μπάλα από τον Τάισον στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, ελευθέρωσε το δεξί του πόδι και εκτέλεσε χαμηλά στη δεξιά γωνία για το 1-2.

Οι Αρκάδες όμως δεν το έβαλαν κάτω και έφτασαν μια ανάσα από την ισοφάριση με τον Παβλένκα να αποκρούει εξ επαφής την κεφαλιά του Μακέντα, ενώ στην επόμενη φάση ο Μουνιόθ εξαπέλυσε έναν κεραυνό με το δεξί τραντάζοντας το οριζόντιο δοκάρι του Τσέχου τερματοφύλακα.

Στο 34ο λεπτό οι Θεσσαλονικείς έκαναν το 3-1, με μια επική ανατροπή και με τρία γκολ μέσα σε 14 λεπτά. Ο Φερνάντεθ χτύπησε με το χέρι στο πρόσωπο τον Τσάλοβ στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά και έπειτα από παρέμβαση του VAR, ο διατητής Τσιμεντερίδης καταλόγισε την εσχάτη των ποινών. Την εκτέλεση αυτή την φορά ανέλαβε ο Τσάλοφ, με τον Ρώσο φορ να νικάει τον Παπαδόπουλο και να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.

Λίγο πριν το τέλος το πρώτου ημιχρόνου ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να πετύχει και τέταρτο γκολ, όμως ο Τάισον μετά από σέντρα του Ντεσπόντοφ δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Ο δικέφαλος δεν κατάφερε να κάνει το 4-1 και οι Αρκάδες τιμώρησαν τους φιλοξενούμενος μειώνοντας σε 3-2 με τον Εμμανουηλίδη στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Φερνάντεθ έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Μουνιόθ σούταρε και ο Παβλένκα απέκρουσε, όμως ο Έλληνας εξτρέμ ακολούθησε τη φάση και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, βάζοντας εκ νέου τον Αστέρα AKTOR στο παιχνίδι.

Στο δεύτερο 45λεπτό ο ρυθμός έπεσε με τον ΠΑΟΚ να προσπαθεί να ελέγξει το παιχνίδι, να μην ρισκάρει και να έχει την κατοχή της μπάλας, με τους Αρκάδες να μην βρίσκουν εύκολα κενούς χώρους.

Στο 62ο λεπτό, οι Θεσσαλονικείς απείλησαν για πρώτη φορά από την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου με τον Ζίβκοβιτς. Ο Κωνσταντέλιας κουβάλησε την μπάλα και έπαιξε αριστερά για τον Σέρβο που μπήκε στην περιοχή και εκτέλεσε με το αριστερό, με την μπάλα να περνάει δίπλα από το αριστερό δοκάρι των γηπεδούχων.

Ο «μαχητικός» Αστέρας AKTOR δεν τα παράτησε και έφτασε στην ισοφάριση με τον Γκιοακίνι στο 73ο λεπτό. Έπειτα από σουτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στα σώματα και έπεσε μπροστά στον Αμερικάνο μέσα στην περιοχή και εκείνος εκτέλεσε με το δεξί ισοφαρίζοντας σε 3-3 για τους Αρκάδες.

Στο 82ο λεπτό ο ΠΑΟΚ είχε «τεράστια» χαμένη ευκαιρία ώστε να πάρει ξανά «κεφάλι» στην αναμέτρηση, όμως ο Λόβρεν με εξουδετερωμένο τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων αστόχησε προ κενής εστίας, ενώ δύο λεπτά αργότερα το σουτ του Ιβανούσετς πέρασε ελάχιστα άουτ.

Μάλιστα οι Αρκάδες έμειναν με παίκτη λιγότερο στο 89ο λεπτό, μετά την αποβολή του Πομόνη με δεύτερη κίτρινη κάρτα για καθυστέρηση, όμως το τελικό 3-3 έμεινε μέχρι το τέλος.