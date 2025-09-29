Αστέρας AKTOR: Ο Εμμανουηλίδης είναι ο ηγέτης σε μια ομάδα που... αρνείται να χάσει

Ο ηρωϊκός Αστέρας AKTOR, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω με δύο γκολ, τιμώρησε τον ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει να αγνοεί τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να επιστρέψει στις νίκες, καθώς απώλεσε βαθμούς για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική στη Stoiximan Super League, μένοντας στο τελικό 3-3 με τον μαχητικό Αστέρα AKTOR στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής.

Κάπως έτσι, οι «Αρκάδες» πήραν ένα βαθμό από... χρυσάφι και δείχνουν να χτίζουν το μέταλλο μιας ομάδας που πεισματικά αρνείται να χάσει, όποιες και αν είναι οι συνθήκες. Κι αυτό οφείλεται (και) σε έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ο λόγος για τον Δημήτρη Εμμανουηλίδη.

Ένας ολοκληρωμένος ηγέτης που σκοράρει και δημιουργεί

Eurokinissi

Ο Δημήτρης Εμμανουηλίδης δεν είναι το εξτρέμ που θα αρκεστεί στην δημιουργία ή στο σκοράρισμα. Πρόκειται για έναν σύγχρονο επιθετικό που μπορεί να δημιουργήσει τόσο για τον εαυτό του, όσο και για τους συμπαίκτες του.

Το heatmap από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ/ Sofascore

Sofascore

Με τον ΠΑΟΚ είχε γκολ και ασίστ και συμμετείχε σε δύο από τα τρία τέρματα του Αστέρα AKTOR. Ο ίδιος είναι από τους πολυτιμότερους παίκτες της ομάδας του και είναι ο πρώτος της σκόρερ. Δίνει ενέργεια, ταχύτητα και οδηγεί το σύνολο των «Αρκάδων» στις επιτυχίες. Δεν είναι νωρίς να πούμε πως με τις εμφανίσεις του αποτελεί ένα σημείο αναφοράς στην πολυτάλαντη ομάδα της Τρίπολης.





Ο Εμμανουηλίδης που εντάχθηκε στους Αρκάδες το περασμένο καλοκαίρι, ως ελεύθερη μεταγραφή, παρά τη σοβαρή περιπέτεια που είχε με ρήξη χιαστού, επέστρεψε δυναμικά. Την περασμένη σεζόν (2024-25), στην πρώτη του ολοκληρωμένη χρονιά μετά τον τραυματισμό, αγωνίστηκε σε 32 παιχνίδια, πετυχαίνοντας έξι γκολ και δίνοντας μία ασίστ. Φέτος, φαίνεται αποφασισμένος για μία ακόμα καλύτερη σεζόν, αυτή τη φορά με τη φανέλα του Αστέρα.