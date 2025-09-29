Αυτός είναι ο απίθανος λόγος που δεν μέτρησε γκολ του Παναιτωλικού για... χιλιοστά (pic)

Ο Χρήστος Σιέλης έκανε το 2-1 με κεφαλιά για τον Παναιτωλικό στο ματς κόντρα στον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, όμως το γκολ δε μέτρησε.

Στο 18ο λεπτό και μετά από κλήση του διαιτητή Τσακαλίδη από το VAR, οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι καθώς ο Άνταμ Τσέριν είχε ακουμπήσει αντικανονικά την μπάλα με το χέρι του. Ο Χόρχε Αγκίμα ανέλαβε την εκτέλεση του κι άνοιξε το σκορ για τον Παναιτωλικό. 39 λεπτά μετά ο Τετέ ήταν αυτός που έκανε την ισοφάριση με μια απίστευτη προσποίηση.

Μετά από εκτέλεση φάουλ στο 79ο λεπτό, ο 25χρονος Κύπριος σέντερ μπακ βρήκε με κεφαλιά τα δίχτυα του Λαφόν και σκόραρε για το 2-1, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του κόντρα στο «τριφύλλι», το οποίο όμως δεν κράτησε για πολύ. Το VAR εξέτασε την προκείμενη φάση και μετά από υπόδειξη για οφσάιντ το γκολ ακυρώθηκε.

Screenshot

Όπως φαίνεται και στην εικόνα, ο παίκτης του Παναιτωλικού βγήκε οφσάιντ καθώς το χέρι του και συγκεκριμένα ο ώμος του ήταν για λίγα χιλιοστά μπροστά από τον ώμο του Τάσου Μπακασέτα.