Η «παλικαρίσια» ΑΕΛ Novibet των δέκα παικτών έφυγε όρθια (1-1) από το Περιστέρι

Στο παιχνίδι που έκλεισε την αυλαία της 5ης αγωνιστικής για την Stoiximan Super League, η ΑΕΛ Novibet πήρε «σπουδαία» ισοπαλία 1-1 στο Δημοτικό Στάδιο του Περιστερίου απέναντι στον Ατρόμητο παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο από το 23ο λεπτο και την αποβολή του Πασά.

Αν και οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι, βρίσκοντας μάλιστα δίχτυα στο 14ο λεπτό με τον Χατζηστραβό, γκολ που ακυρώθηκε ως οφσάιντ και εν συνεχεία με το σουτ του Σαγάλ που απέκρουσε ενστικτωδώς ο Χουτεσιώτης, η αποβολή του Πασά αποδείχθηκε καθοριστική για την εξέλιξη της αναμέτηρης. Ο αρχηγός των φιλοξενούμενων τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα για το σκληρό-απρόσεκτο μαρκάρισμα πάνω στον Μανσούρ και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες. Οι γηπεδούχοι εκμεταλλεύτηκαν το μομέντουμ και άνοιξαν το σκορ στο 29ο λεπτό με τον Οζέγκοβιτς έπειτα από πέναλτι που κέρδισε ο Μπακού και μετέτρεψε σε γκολ ο Σέρβος επιθετικός.

Οι Περιστεριώτες όμως αντί να προσπαθήσουν να καθαρίσουν το παιχνίδι μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο νωθρά και έτσι η ΑΕΛ Novibet έκανε το 1-1 με τον Πέρες. Μάλιστα στο 74ο λεπτο έκαναν την ανατροπή (2-1) με τον Σαγάλ, όμως το γκολ του ακυρώθηκε για φάουλ πάνω στον Μανσούρ, ενώ λίγο αργότερα ο Ατρόμητος είχε την ευκαιρία με τον Τσαντίλα να πάρει τα «ηνία», όμως το σουτ του πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Μελίσσα. Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου πίεσε τα τελευταία λεπτά προκειμένου να πάρει τη νίκη, όμως η ΑΕΛ Novibet των δέκα παικτών άντεξε στην πίεση και πήρε το πολύτιμο βαθμό της ισοπαλίας, με βάση και το πως εξελίχθηκε το παιχνίδι.

Την επόμενη αγωνιστική ο Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο (Κυριακή 5/10, 21:30), ενώ η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται στην έδρα της τον Βόλο (Σάββατο 4/10 20:30).

Το ματς

Η πρώτη ευκαιρία στο παιχνίδι ήταν για τον Ατρόμητο, ο οποίος απείλησε με τον Παλμεζάνο στο 12ο λεπτό, όμως ο Μελίσσας δεν δυσκολεύτηκε και μπλόκαρε την μπάλα.

Δύο λεπτά αργότερα η ΑΕΛ Novibet πέτυχε γκολ με τον Χατζηστραβό μετά από πάσα του Τούπτα, όμως ο βοηθός σήκωσε το σημαιάκι για οφσάιντ στον Τούπτα και ο VAR επιβεβαίωσε την απόφασή του. Μάλιστα οι «βυσσινί» είχαν νέα μεγάλη ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, αλλά ο Χουτεσιώτης είχε απάντηση στο ωραίο διαγώνιο σουτ του Σαγάλ.

Οι ισορροπίες όμως άλλαξαν στο 23ο λεπτό, καθώς οι φιλοξενούμενοι έμειναν με παίκτη λιγότερο. Ο Μανσούρ έκανε άσχημο κοντρόλ αλλά τσίμπησε την μπάλα και ο Πασάς τον χτύπησε με τις τάπες, με τον διαιτητή Ματσούκα να του δείχνει την απευθείας κόκκινη κάρτα.

Eurokinissi

Ο Ατρόμητος εκμεταλλεύτηκε το αριθμητικό πλεονέκτημα και πήρε «κεφάλι» στην αναμέτρηση στο 29ο λεπτό. Ο Ματσούκας έδωσε πέναλτι για ανατροπή του Μπακού από τον Κοβάσεβιτς και ο Οζέγκοβιτς νίκησε από την άσπρη βούλα τον Μελίσσα για το 1-0.

Η τελευταία φάση για το πρώτο ημίχρονο άνηκε και πάλι στους Περιστεριώτες με τον Παλμεζάνο να ταλαιπωρεί την άμυνα των Λαρισαίων, όμως το σουτ που επιχείρησε περάσε ψηλά πάνω από τα δοκάρια των φιλοξενούμενων.

Στο δεύτερο 45λεπτό ο Ατρόμητος είχε την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να απειλεί την εστία του Μελίσσα και έτσι η «πεισματάρα» ΑΕΛ Novibet ισοφάρισε σε 1-1 στο 60ο λεπτό. Ο Ατανάσοφ έδωσε στον Δεληγιαννίδη από τα δεξιά, αυτός έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι και ο Πέρες με ωραίο πλασέ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Χουτεσιώτη.

Στο 74ο λεπτό οι «βυσσινί» έκαναν την ολική ανατροπή με τον Σαγκάλ άλλα το γκολ δεν μέτρησε. Σε μια βαθιά μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Ατρομήτου, ο Σαγκάλ έκλεψε την μπάλα από τον Μανσούρ και πλάσαρε για το 2-1, όμως ο Ματσούκας ακύρωσε το γκολ για επιθετικό φάουλ, με το VAR να συμφωνεί με την απόφασή του.

Στο 82ο λεπτό ήταν η σειρά των γηπεδούχων να φτάσουν μια «ανάσα» από το να πάρουν προβάδισμα στην αναμέτρηση, όμως το γυριστό σουτ του Τσαντίλα από το ύψος της μικρής περιοχής πέρασε ελάχιστα άουτ, με το τελικό 1-1 να μένει μέχρι τέλους.

Οι ενδεκάδες:

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσάμι, Τσιγγάρας, Παλμεζάνο, Μπακού, Μίχορλ, Οζέγκοβιτς.

ΑΕΛ Novibet: Μελίσσας, Δεληγιαννίδης, Παντελάκης, Τσάκλα, Κοβάσεβιτς, Ατανάσοφ, Πέρες, Χατζηστραβός, Τούπτα, Σαγκάλ, Πασάς.