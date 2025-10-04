Ο Βόλος διέσυρε την Λάρισα (5-2), μέσα στο AEL FC Arena

Σε μία από τις πιο συνασρπαστικές αναμετρήσεις της φετινής Stoiximan Super League με πολλά γκολ και απίστευτες ευκαιρίες, ο Βόλος συνέτριψε την ΑΕΛ Novibet με 5-2 στο AEL FC Arena.

Η ομάδα του Χουάν Φεράντο ήταν... φωτιά και λάβρα στον κενό χώρο, δημιούργησε περισσότερες από 10 τελικές στην εστία και πέτυχε πέντε τέρματα, το ένα καλύτερο από τ' άλλο.

Απογοητευτική εμφάνιση για την ομάδα της Λάρισας, πάρα πολλά τα αμυντικά κενά και τα ατομικά λάθη, ούτε ο Νίκος Μελίσσας κατάφερε να σώσει την παρτίδα, παρά τις πολλές του επεμβάσεις.

Το ματς

Ο Βόλος άνοιξε το σκορ στην πρώτη φάση στο ματς. Ο Λάμπρου πήρε την μπάλα από τα αριστερά, έκανε τη σέντρα με τον Χουάνπι να πιάνει την κεφαλιά και να την στέλνει στο δοκάρι. Ο Κόμπα πήρε το ριμπάουντ και από κοντά την έστειλε στα δίχτυα.

Η ΑΕΛ πήρε μέτρα, ανέβασε την πίεσή της και στο 22ο λεπτό κέρδισε πέναλτι, το οποίο καταλογίστηκε μέσω VAR. Ο Ατανάσοφ έκανε ένα σουτ έξω από την περιοχή, αλλά ο Κάργας βρήκε την μπάλα με το χέρι. Ο ίδιος ανέλαβε την εκτέλεση και έφερε το ματς στα ίσια.

Ωστόσο δεν μπόρεσε να το χαρεί, καθώς ο Βόλος πήρε άμεσα το προβάδισμα εκ νέου. Ο Λάμπρου έστρωσε στον Κόμπα έξω από την περιοχή, εκείνος έπιασε ένα ωραίο μακρινό σουτ με τον Μελισσά να αποκρούει άτσαλα και ο Χουάνπι σε κενή εστία από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα.

Μάλιστα, η ομάδα του Χουάν Φεράντο σπατάλησε τρεις ακόμα κλασικές ευκαιρίες για να διευρύνει το σκορ. Στο 27' ο Σόρια αστόχησε αφύλαχτος μέσα στην περιοχή. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Τζόκα πήγε να βάλει ένα απίθανο γκολ με ραμπόνα αλλά ο Μελίσσας τον σταμάτησε. Στην εξέλιξη της φάσης ο Σόρια δοκίμασε ένα σουτ από τη γωνία της περιοχής αλλά ο γκολκίπερ της ΑΕΛ είχε μία ακόμα επέμβαση.



Με την έναρξη της επανάληψης, η ομάδα της Λάρισας έφερε το ματς στα ίσια ξανά. Εκτέλεση κόρνερ του Ατανάσοφ από τα δεξιά, ο Ουάρντα πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Γκαράτε με κοντινή προβολή την έστειλε στα δίχτυα.

Για ακόμα μια φορά οι παίκτες του Γιώργου Πετράκη δεν το χάρηκαν. Σε φάση αντεπίθεσης, ο Χάμουλιτς γύρισε την μπάλα προς την μεγάλη περιοχή, ο Δεληγιαννίδης έδιωξε άσχημα και ο Λάμπρου ανενόχλητος έκανε το 2-3.

Καταιγιστικός ο ρυθμός του ματς, με τις δύο ομάδες να χάνουν τεράστιες ευκαιρίες και τους Μελίσσα, Σιαμπάνη να έχουν καθοριστικές επεμβάσεις.

Στο 75ο λεπτό ο Βόλος κλείδωσε τη νίκη, πετυχαίνοντας και τέταρτο γκολ. Ο Φορτούνα έκανε το γύρισμα στο ύψος του πέναλτι και ο Χουάνπι με ωραίο τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα.

Και λίγο πριν το φινάλε, ο Τζόκα μ' ένα πολύ ωραίο σουτ έξω από την περιοχή, με τον Μελίσσα να έχει κακή τοποθέτηση, έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην νίκη της ομάδας του.

Οι συνθέσεις:

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Δεληγιαννίδης (86' Στάικος), Παντελάκης (46' Μπαγκαλιάνης), Τσάκλα, Κοβάσεβιτς (80' Κοσσονού, Ατανάσοφ, Πέρεθ, Τούπτα (86' Γιούσης), Σαγάλ (63' Μούργος), Ουάρντα, Γκαράτε

Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια (83' Ασεχνούν), Χέρμανσον, Κάργας, Φορτούνα, Κόμπα, Μαρτίνεθ (83' Μπουζούκης), Τζόκα (89' Θαρθάνα), Λάμπρου (69' Μύγας), Χουάνπι, Χάμουλιτς (89' Μακνί)

Πηγή: Athletiko.gr



