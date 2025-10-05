Live το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ ΠΑΟΚ και Ολυμπιακού στην Τούμπα

Το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League διεξάγεται στην Τούμπα (20:30), όπου ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Οι Θεσσαλονικείς έρχονται από δύσκολη περίοδο με πέντε παιχνίδια χωρίς νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η ομάδα του Λουτσέσκου χρειάζεται αποτέλεσμα για να μείνει κοντά στην κορυφή, αλλά και για ψυχολογικούς λόγους, ενόψει μιας σεζόν που έχει ιδιαίτερη σημασία λόγω των 100 χρόνων του συλλόγου.



Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από ήττα με την Άρσεναλ, όμως στο πρωτάθλημα παραμένουν αήττητοι (4-1-0) και στοχεύουν σε τρίποντο που θα τους κρατήσει πρώτους και θα ενισχύσει το γόητρο τους. Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς Τσάλοφ και Πέλκα, ενώ αμφίβολος είναι ο Ιβάνουσετς. Για τους Πειραιώτες, ο στόχος είναι ξεκάθαρος, νίκη και μήνυμα ισχύος.

Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Καμαρά, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γιακουμάκης.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ποντένσε, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.



