Όταν ο Καμπελά απέκλεισε τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα (vids)
Ο Ρεμί Καμπελά με τη φανέλα της Κρασνοντάρ είχε συμμετοχή στα τρία από τα τέσσερα γκολ που απέκλεισαν τον ΠΑΟΚ από το Champions League.
Αφού είχε αφήσει πίσω του Μπεσίκτας και Μπενφίκα, το όνειρο του Champions League φαινόταν να πλησιάζει για τον ΠΑΟΚ, μέχρι που ο Ρεμί Καμπελά, φορώντας τότε τη φανέλα της Κρασνοντάρ, το... έσβησε με την εμφάνισή του το 2020. Πέντε χρόνια μετά, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός επιστρέφει στην Τούμπα, αυτή τη φορά ως παίκτης του Ολυμπιακού, έτοιμος να γράψει μια νέα σελίδα στην ποδοσφαιρική του ιστορία.
Ο Ρεμί Καμπελά ήταν ο παίκτης που ουσιαστικά έβαλε τέλος στο όνειρο του ΠΑΟΚ για είσοδο στους ομίλους του Champions League. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός είχε καθοριστική συμβολή και στα τρία από τα τέσσερα γκολ που σημείωσε η Κράσνονταρ απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά».
Στο πρώτο παιχνίδι, λίγα μόλις λεπτά μετά το προβάδισμα του Πέλκα, ο Καμπελά μπήκε στην περιοχή, κέρδισε το πέναλτι από τον Γιαννούλη και ο Κλάεσον ισοφάρισε σε 1-1. Λίγο αργότερα, στο 70’, ο Μάρκους Μπεργκ πέρασε την μπάλα πάνω από τον Ζίβκοβιτς και ο Καμπελά, από κοντά, διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ των Ρώσων.
Στη ρεβάνς της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ βρήκε απάντηση στο 73’, όμως η χαρά του κράτησε ελάχιστα. Ο Τόνι Βιλένα σούταρε, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και ο Καμπελά, σε θέση-βολής, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-2, «σφραγίζοντας» τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ.
Δύο γκολ, ένα κερδισμένο πέναλτι και δύο εξαιρετικές εμφανίσεις ήταν αρκετά για να τον μετατρέψουν σε εφιάλτη για την άμυνα του «Δικεφάλου». Πέντε χρόνια μετά, ο Γάλλος επιστρέφει στην Τούμπα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έτοιμος να δοκιμάσει να πληγώσει ξανά τον ΠΑΟΚ.