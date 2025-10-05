Όταν ο Καμπελά απέκλεισε τον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα (vids)

Αφού είχε αφήσει πίσω του Μπεσίκτας και Μπενφίκα, το όνειρο του Champions League φαινόταν να πλησιάζει για τον ΠΑΟΚ, μέχρι που ο Ρεμί Καμπελά, φορώντας τότε τη φανέλα της Κρασνοντάρ, το... έσβησε με την εμφάνισή του το 2020. Πέντε χρόνια μετά, ο Γάλλος μεσοεπιθετικός επιστρέφει στην Τούμπα, αυτή τη φορά ως παίκτης του Ολυμπιακού, έτοιμος να γράψει μια νέα σελίδα στην ποδοσφαιρική του ιστορία.

Ο Ρεμί Καμπελά ήταν ο παίκτης που ουσιαστικά έβαλε τέλος στο όνειρο του ΠΑΟΚ για είσοδο στους ομίλους του Champions League. Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός είχε καθοριστική συμβολή και στα τρία από τα τέσσερα γκολ που σημείωσε η Κράσνονταρ απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά».

Στο πρώτο παιχνίδι, λίγα μόλις λεπτά μετά το προβάδισμα του Πέλκα, ο Καμπελά μπήκε στην περιοχή, κέρδισε το πέναλτι από τον Γιαννούλη και ο Κλάεσον ισοφάρισε σε 1-1. Λίγο αργότερα, στο 70’, ο Μάρκους Μπεργκ πέρασε την μπάλα πάνω από τον Ζίβκοβιτς και ο Καμπελά, από κοντά, διαμόρφωσε το τελικό 2-1 υπέρ των Ρώσων.

Στη ρεβάνς της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ βρήκε απάντηση στο 73’, όμως η χαρά του κράτησε ελάχιστα. Ο Τόνι Βιλένα σούταρε, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και ο Καμπελά, σε θέση-βολής, έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-2, «σφραγίζοντας» τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ.

Δύο γκολ, ένα κερδισμένο πέναλτι και δύο εξαιρετικές εμφανίσεις ήταν αρκετά για να τον μετατρέψουν σε εφιάλτη για την άμυνα του «Δικεφάλου». Πέντε χρόνια μετά, ο Γάλλος επιστρέφει στην Τούμπα με τη φανέλα του Ολυμπιακού, έτοιμος να δοκιμάσει να πληγώσει ξανά τον ΠΑΟΚ.