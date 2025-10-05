Ολυμπιακός Β: Το τρομερό απευθείας γκολ-φάουλ του Βαλμπουενά κόντρα στην Καλαμάτα (video)

Ο Ματιέ Βαλμπουενά μείωσε το σκορ για τον Ολυμπιακό Β’ σε 1-3 απέναντι στην Καλαμάτα, σε ένα παιχνίδι που μεταδίδεται ζωντανά από το ACTION 24 και το YouTube του Athletiko.

Ο 41χρονος Γάλλος, που μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο, σημείωσε ένα υπέροχο γκολ με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 60’, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την κλάση που τον διακρίνει ακόμη και σε αυτή την ηλικία.