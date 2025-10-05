Φαβορί για τον πάγκο του Αστέρα AKTOR ο Κρις Κόλμαν

Ο Αστέρας AKTOR αποφάσισε να χωρίσει δρόμους με τον Σάββα Παντελίδη, έπειτα από το άσχημο ξεκίνημα στη φετινή σεζόν. Η ήττα από τον Πανσερραϊκό με 2-1 ήταν το αποκορύφωμα μιας σειράς αρνητικών αποτελεσμάτων που κράτησαν την ομάδα καθηλωμένη στον πάτο της βαθμολογίας με δύο μόλις βαθμούς στις πρώτες έξι αγωνιστικές. Το βαρύ κλίμα και η αυξανόμενη πίεση έφεραν την αναμενόμενη απομάκρυνση του 60χρονου τεχνικού από τον πάγκο.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον προπονητή, κ. Σάββα Παντελίδη. Ευχαριστούμε τον κ. Παντελίδη για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε υγεία και καλή συνέχεια στην επαγγελματική του διαδρομή».





Κοντά σε Κρις Κόλμαν οι Αρκάδες

Επικρατέστερος διάδοχος του Σάββα Παντελίδη , σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες είναι ο γνώριμος μας στα ελληνικά γήπεδα, Κρις Κόλμαν. Ο Ουαλός τεχνικός, 55 ετών, είναι ένας προπονητής με πλούσιο βιογραφικό και σημαντικές επιτυχίες. Η μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του ήρθε όταν καθοδήγησε την Εθνική Ουαλίας από το 2012 έως το 2017, οδηγώντας την μέχρι τα ημιτελικά του Euro 2016, το μεγαλύτερο κατόρθωμα στην ιστορία της χώρας. Πέρα από το διεθνές επίπεδο, έχει εργαστεί σε αρκετούς συλλόγους με απαιτήσεις, όπως η Φούλαμ στην Premier League, η Σάντερλαντ, η Κόβεντρι και η Ρεάλ Σοσιεδάδ στην Ισπανία.. Στην Ελλάδα, ο Κόλμαν είναι γνώριμος, αφού κάθισε στον πάγκο της ΑΕΛ τη σεζόν 2011-12 και πιο πρόσφατα του Ατρομήτου την περίοδο 2022-23.