Εποχή Κόουλμαν στον Αστέρα ΑΚΤΟR: Οι συνεργάτες του Ουαλού τεχνικού στην Τρίπολη

Ο Αστέρας AKTOR μετά την ήττα με 2-1 από τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες αποφάσισε οριστικά να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Σάββα Παντελίδη να αποχωρεί και τον Κρις Κόουλμαν να τον αντικαθιστά.

Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η συμφωνία με τον Ουαλό τεχνικό, ωστόσο ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ο Γιώργος Μποροβήλος, το επιβεβαίωσε με δηλώσεις του. Η συμφωνία είναι δεδομένη και απομένει το τυπικό της επισημοποίησης από την Αρκαδική ΠΑΕ.

Ο Κρις Κόουλμαν θα έχει στο πλευρό του, ως συνεργάτες δύο ανθρώπους με εμπειρία από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο λόγος για τον Γιώργο Κορακάκη και τον Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, οι οποίοι θα έχουν τον ρόλο του βοηθού προπονητή.

Ο Κορακάκης διαθέτει μεγάλη εμπειρία από την Stoiximan Super League, έχοντας εργαστεί για πολλά χρόνια στον Ατρόμητο, από διάφορα πόστα. Την περσινή σεζόν βρέθηκε στην κυπριακή ΑΕΛ Λεμεσσού (μαζί με τον Κόουλμαν) και εν συνεχεία στην βελγική Λέουβεν, από την οποία αποχώρησε τον περασμένο Ιούνιο με την ολοκλήρωση της σεζόν.

Όσον αφορά τον Κωνσταντόπουλο και μετά το κλείσιμο της ποδοσφαιρικής του καριέρας, αρχικά εργάστηκε ως προπονητής τερματοφυλάκων σε Χάρτλπουλ, Παναιτωλικό, Έιρ Γιουνάιτεντ και ΑΕΛ Λεμεσσού (με τον Κόουλμαν). Τον περασμένο Ιούλιο ενσωματώθηκε στο τιμ του Ηρακλή ως βοηθός προπονητή του Μπάμπη Τεννέ, αλλά άμεσα λύθηκε η συνεργασία του, μετά την πρώτη αγωνιστική της Super League 2 και την εντός έδρας ισοπαλία (2-2) με τον Αστέρα AKTOR B.

Ποιος είναι ο Κρις Κόουλμαν

Ο 55χρονος Ουαλός έχει πλούσια προπονητική εμπειρία μέσα από την οποία κατέγραψε σημαντικές επιτυχίες στην καριέρα του. Συγκεκριμένα, έχει διατελέσει προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Ουαλίας από το 2012 έως το 2017, όπου κατάφερε να την οδηγήσει στην πιο επιτυχημένη της πορεία μέχρι και σήμερα, φτάνοντας μέχρι τα ημιτελικά του Euro 2016. Αυτή η επιτυχία αποτελεί ιστορικό ορόσημο για την χώρα κάτι που αποδεικνύει τις εξαιρετικές προπονητικές του ικανότητες.

Επιπλέον, ο Κρις Κόουλμαν έχει εργαστεί σε αρκετούς συλλόγους υψηλού επιπέδου, όπως η Φούλαμ στην Premier League, η Σάντερλαντ, η Κόβεντρι και η Ρεάλ Σοσιεδάδ στην Ισπανία. Γνωρίζει καλά την ελληνική πραγματικότητα καθώς στο παρελθόν έχει δουλέψει σε ΑΕΛ (2011-12) και Ατρόμητο (2022-23). Η πορεία του έχει χαρακτηριστεί από την ικανότητά του να βελτιώνει την απόδοση των ομάδων που αναλαμβάνει και να επιτυγχάνει σημαντικά αποτελέσματα.