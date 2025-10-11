Super League: Δεύτερο πρωτάθλημα...από το τέλος σε χρησιμοποίηση νέων ποδοσφαιριστών στον κόσμο

Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα έχει παράξει αρκετά ταλέντα, τα οποία έχουν... ανθίσει και είτε αγωνίζονται σε κορυφαίες ομάδες της χώρας, είτε στο εξωτερικό.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, ότι έπειτα από αρκετά χρόνια στην αφάνεια, η Εθνική Ελλάδας έχει καταφέρει να γίνει ξανά ανταγωνιστική και να διεκδικεί την πρόκριση της στο Μουντιάλ, έπειτα από 10 χρόνια.

Υπό τις οδηγίες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, η «γαλανόλευκη» έχει καταφέρει να «θέλξει» ξανά και να επαναφέρει το ενδιαφέρον του κόσμου. Πέρα από ορισμένους έμπειρους ποδοσφαιριστές, διαθέτει εξαιρετικό νεανικό κορμό, που έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει στο μέλλον.

Το περασμένο καλοκαίρι, η Μπράιτον έδωσε 40 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Μπάμπη Κωστούλα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος αποτέλεσε τη δεύτερη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της, ενώ σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς, οι «γλάροι» είχαν καταθέσει παρόμοια πρόταση και για τον Χρήστο Μουζακίτη.

Η Super League διαθέτει αρκετά ακόμα... διαμαντάκια, όπως οι Δημήτρης Καλοσκάμης, Σταύρος Πνευμονίδης, Γιάννης Θεοδοσουλάκης, Γιώργος Χαραλαμπόγλου, μεταξύ άλλων, ωστόσο παρά το γεγονός ότι «σφύζει» από ταλέντο σε νεαρές ηλικίες, «αγγίζει» μια αρνητική πρωτιά.

Σύμφωνα με το CIES Football Observatory, το Ελληνικό πρωτάθλημα είναι στη δεύτερη θέση μεταξύ των λιγκών που χρησιμοποιούν λιγότερο, ποδοσφαιριστές κάτω των 21 ετών.

Συγκεκριμένα, στη Super League, οι εν λόγω παίκτες αγωνίζονται μόλις το 4,6% του πιθανού χρόνου, επίδοση που ξεπερνά μόνο το πρωτάθλημα του Περού, στο οποίο παίζουν το 4,3% αντίστοιχα.