Άστραψε και βρόντηξε ο Ηλιόπουλος: «Όποιος σκάβει λάκκους σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα»

Ο Μάριος Ηλιόπουλος κλήθηκε σε απολογία από τη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας (ΔΕΑΒ) για τη συμπεριφορά του στον αγώνα της ΑΕΚ με την Κηφισιά για τη Super League 1 και με αφορμή την κλήση του, αλλά και τα έντονα παράπονα της ΑΕΚ για τη διαιτησία της αναμέτρησης εξέφρασε τον αποτροπιασμό του.

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, θεωρεί πως η ομάδα του αδικήθηκε κατάφορα από τη διαιτησία παρά το γεγονός πως έφτασε στη νίκη με σκορ 3-2 στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Επίσης, δεν άφησε ασχολίαστο το περίφημο περιστατικό, στο οποίο έσπασε ένα προστατευτικό τζάμι πανηγυρίζοντας το τρίτο γκολ της ομάδας του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην εφημερίδα «Δικέφαλος Αετός» που κυκλοφόρησε το Σάββατο (11/10):

«Ευτυχώς που μετά από τόσα χρόνια τραγικών φαινομένων Βίας στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο, στο Περιστέρι έγινα ο λόγος και κατάφερα απ’ ό,τι φαίνεται, έστω και προσωρινά, για λίγες μέρες, να αλλάξει ο ορισμός «φαινόμενο βίας».



Αυτό είναι αξιοσημείωτο.! Αυτά που συμβαίνουν εντός κι εκτός γραμμών είναι για γέλια και για κλάματα. «Όποιος» σκάβει λάκκους πολύ σύντομα θα πέσει ο ίδιος μέσα. Δεν σας φοβάμαι... Θα αυτορυθμιστείτε... Και ας ήθελε ο γάιδαρος τον πετεινό κεφάλα...».