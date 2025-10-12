Ανησυχία για ΑΕΚ και ΠΑΟΚ: Γιόβιτς και Ζίβκοβιτς επιστρέφουν με προβλήματα τραυματισμών

Μια βδομάδα πριν το ντέρμπι των «δικεφάλων», ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι σε... αναμμένα κάρβουνα λόγω δύο τραυματισμών στην Εθνική Σερβίας. Λούκα Γιόβιτς και Αντρίγια Ζίβκοβιτς έμειναν εκτός για το παιχνίδι της Εθνικής τους με την Ανδόρα , λόγω τραυματισμών!

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Σερβίας, οι δύο ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ, μαζί με τους Νίκολα Μιλένκοβιτς και Πρέντραγκ Ράικοβιτς, αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών που τους θέτουν εκτός αποστολής για το ματς της Τρίτης.

Όπως αναφέρεται, ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς αισθάνεται ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό και στον τετρακέφαλο, ενώ ο Λούκα Γιόβιτς έχει υποστεί πρόβλημα στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο, σημείο όπου είχε τραυματιστεί ξανά στο παρελθόν.

Αμφότεροι θα επιστρέψουν άμεσα στην Ελλάδα, ώστε να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις από τα επιτελεία των συλλόγων τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η σοβαρότητα της κατάστασής τους.