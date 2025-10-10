ΑΕΚ: Ο Ζίνι ανανέωσε το συμβόλαιο του έως το 2029

Η ΑΕΚ και ο Ζίνι ήρθαν σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του Ανγκολέζου επιθετικού, ο οποίος θα παραμείνει «κιτρινόμαυρος» μέχρι το 2029!

Ο Ζίνι «εξαργύρωσε» την εξαιρετική του σεζόν στον Λεβαδειακό και επέστρεψε στην Ένωση για να διεκδικήσει θέση στο ρόστερ του Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος έδειξε εξαρχής ότι πιστεύει πολύ στις δυνατότητες του 23χρονου επιθετικού. Η ΑΕΚ βλέπει στον Ζίνι την προοπτική ενός πρότζεκτ το οποίο μπορει να αποφέρει στην ομάδα τόσο αγωνιστικά, όσο και οικονομικά κέρδη.

Μέχρι τώρα στη σεζόν, ο Ανγκολέζος μετρά 1 γκολ και 1 ασίστ σε 8 εμφανίσεις με την φανέλα της Ένωσης, πριν τραυματιστεί στο παιχνίδι με το Αιγάλεω για το Κύπελλο Ελλάδας. Η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση αναμένεται στα μέσα του Νοέμβρη, με τον μυϊκό τραυματισμό που τον ταλαιπωρεί να χρειάζεται ειδική διαχείριση και μεγάλη προσοχή για να μην υπάρξει περίπτωση υποτροπής.