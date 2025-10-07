ΑΕΚ: Πρωτιά του Θωμά Στρακόσια σε clean sheets στο πρωτάθλημα

Η ΑΕΚ με δέκα παίκτες από το 48' λόγω αποβολής του Ρέλβας, κατάφερε με πρωταγωνιστές τους Γιόβιτς και Μαρίν να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ να πανηγυρίσει νίκη με 3-2 επί της Κηφισιάς στο Περιστέρι.

Μετά από αυτή τη σπουδαία ανατροπή και σε συνδυασμό με την ήττα του Ολυμπιακού από τον ΠΑΟΚ (2-1) στην Τούμπα, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς απολαμβάνει τη μοναξιά στην κορυφή της βαθμολογίας με 16 βαθμούς και στο +2 από τους «ασπρόμαυρους».

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της ΑΕΚ στο Περιστέρι ήταν ο Λούκα Γιόβιτς αλλά και ο Θωμάς Στρακόσια. Ο Αλβανός διεθνής κίπερ απέκρουσε πέναλτι στην εκτέλεση του Τεττέη και έγινε ο πρώτος πορτιέρε στην ΑΕΚ που λέει «όχι» σε αντίπαλο από την άσπρη βούλα μετά το μακρινό 2021.

Μετά από μία κακή σεζόν ο Θωμάς Στρακόσια δικαιώνει την ΑΕΚ και τον τίτλο του πιο ακριβοπληρωμένου τερματοφύλακα στην Ελλάδα. Επειτα από έξι αγωνιστικές στο ελληνικό πρωτάθλημα η Ένωση έχει δει την εστία της να παραβιάζεται μόλις τρεις φορές, ούσα η καλύτερη άμυνα έως τώρα και αυτό φέρει και την υπογραφή του 30χρονου τερματοφύλακά της.

Πρώτος σε clean sheets

Η φετινή σεζόν στο πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει ονειρικά για τον Στρακόσια, ο οποίος φαίνεται ανίκητος κάτω από τα γκολπόστ της ομάδας του, με τις καίριες επεμβάσεις και τις σπουδαίες εμφανίσεις που πραγματοποιεί με τον Δικέφαλο στο στήθος. Αυτή τη στιγμή, μετράει τέσσερα clean sheets στη Stoiximan Super League με ποσοστό 66,7%, όντας στην κορυφή του σχετικού πίνακα και αφήνοντας πίσω του τον Κωνσταντή Τζολάκη του Ολυμπιακού (3) και τον Παβλένκα του ΠΑΟΚ (3).

Δέχεται μόλις 0.5 γκολ ανά αγώνα, νούμερο που αποτυπώνει τη σταθερότητα και την αυτοπεποίθηση που έχει φέρει στην «κιτρινόμαυρη» άμυνα.

Τα νούμερα του φέτος στο πρωτάθλημα:

Συμμετοχές: 6

6 Σύνολο λεπτών: 540 (δεν έχει χάσει λεπτό)

540 (δεν έχει χάσει λεπτό) Clean sheets: 4

4 Μέσος όρος τερμάτων που δέχεται: 0.5 ανά παιχνίδι

0.5 ανά παιχνίδι Αποκρούσεις ανά παιχνίδι : 2.3

: 2.3 Ποσοστό επιτυχίας αποκρούσεων : 82%

: 82% Αποκρούσεις εντός περιοχής : 7

: 7 Αποκρούσεις εκτός περιοχής: 1

Στο ντουλάπι η περυσινή σεζόν

Εκτός όμως από τα καθήκοντα του κάτω από την «κιτρινόμαυρη» εστία και την υποχρέωσή του να κρατήσει το μηδέν για την ομάδα του, ο Στρακόσια συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη, παίζοντας συχνά με τα πόδια. Ακόμα και αν αυτό δεν είναι το δυνατό του σημείο, αν και φέτος έχει βελτιώσει το συγκεκριμένο κομμάτι σε σύγκριση με την περυσινή σεζόν. Αν και το ποσοστό επιτυχίας στις μακρινές πάσες είναι μέτριο, δείχνει πρόθεση να «χτίζει» το παιχνίδι από πίσω.

Με 2.3 αποκρούσεις ανά παιχνίδι και ποσοστό επιτυχίας 82%, ο Στρακόσια δείχνει άριστη τοποθέτηση και αντανακλαστικά. Έχει ήδη επτά αποκρούσεις εντός περιοχής, όλες κρίσιμες, ενώ έχει σταματήσει και ένα πέναλτι, αυτό στο Περιστέρι. Η ΑΕΚ, μετά από χρόνια, δείχνει να έχει βρει έναν νέο «τοίχο». Ο Θωμάς Στρακόσια φαίνεται πως έχει βρει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του τη φετινή σεζόν, αφήνοντας στο ντουλάπι τα όσα συνέβησαν πέρυσι.



