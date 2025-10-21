ΑΕΚ: Πιθανή η αντικατάσταση του Ζίνι στην ευρωπαϊκή λίστα - Ποιος θα πάρει τη θέση του

Ο Μάρκο Νίκολιτς εξακολουθεί να στερείται των υπηρεσιών του Ζίνι, ο οποίος είχε αποχωρήσει τραυματίας από το εκτός έδρας παιχνίδι της «Ένωσης» με το Αιγάλεω για το Κύπελλο, λόγω και του κάκιστου αγωνιστικού χώρου που διεξήχθει το ματς.

Ο Ζίνι ήταν κομβικό «εργαλείο» της επιθετικής λειτουργίας της ΑΕΚ στην αρχή της φετινής σεζόν με την επιστροφή του να υπολογιζόταν για τέλη Οκτώμβρη, ωστόσο οι γιατροί των «κιτρινόμαυρων» προβλέπουν πως δε θα μπορέσει να επιστρέψει πριν από τα τέλη του Νοεμβρίου. Θα συμπληρώσει, δηλαδή το λιγότερο δύο μήνες εκτός δράσης.

Η ΑΕΚ, μετά από απόφαση του Μάρκο Νίκολιτς εξετάζει να προχωρήσει σε συλλογή των απαραίτητων εγγράφων, προκειμένου να αντικαταστήσει τον 23χρονο επιθετικό στην ευρωπαϊκή λίστα, ώστε ο αντικαταστάτης του να μπορέσει να συμμετάσχει στην επερχόμενη αναμέτρηση με την Αμπερντίν (23/10, 19:45) ή έστω στον επόμενο από αυτό αγώνα της ΑΕΚ για τη League Phase του Conference League.

Σχετικά με το ποιος πρόκειται να αντικαταστήσει τον Ζίνι στη λίστα της UEFA, επικρατέστερη επιλογή φαίνεται να είναι αυτή του Ρόμπερτ Λιούμπισιτς, αφού ο έτερος υποψήφιος για τη θέση του Ζίνι, Ζοάο Μάριο στερείται του δικαιώματος συμμετοχής, καθώς αποκτήθηκε μετά την κατάθεση της ευρωπαϊκής λίστας και, βάσει κανονισμών, δεν μπορεί να δηλωθεί μέχρι την ολοκλήρωση της League Phase.

Να υπενθυμίσουμε πως οι «κιτρινόμαυροι» έχουν τη δυνατότητα να επαναφέρουν τον Ζίνι στην ευρωπαϊκή τους λίστα μέχρι και 24 ώρες πριν τον αγώνα στον οποίο θα βρίσκεται σε πλήρη αγωνιστική φόρμα για να συμμετάσχει.