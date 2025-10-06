Οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ αποφάσισαν να μην πάνε μπροστά στην Θύρα 4 και... υπήρχε λόγος

Μετά από πέντε συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα, ο ΠΑΟΚ βγήκε από το τέλμα με τον πιο εμφατικό τρόπο. Ο Δικέφαλος πήρε το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, και μάλιστα με ανατροπή του σκορ χθες βράδυ στην Τούμπα. Κάτι το οποίο προκάλεσε ακόμα μεγαλύτερο ξέσπασμα στις αντιδράσεις και τους πανηγυρισμούς παικτών και οπαδών στο γήπεδο. Έστω κι αν αυτή τη φορά, οι ποδοσφαιριστές του Ραζβάν Λουτσέσκου δεν κατευθύνθηκαν προς την κερκίδα των οργανωμένων στην Θύρα 4, όπως συνηθίζουν τα τελευταία χρόνια.

Η υποδοχή μερίδας του κόσμου στη Θύρα 4 στις πρόσφατες γκέλες σε Ελλάδα και Ευρώπη, φαίνεται ότι δεν ξεχάστηκε από την ομάδα. Το επιθετικό σύνθημα «βαριά του ΠΑΟΚ η φανέλα» ακούστηκε πολύ εύκολα, κάτι που προφανώς πείραξε τους παίκτες οι οποίοι σε νίκες ή σε ήττες πάντα πήγαιναν στο πέταλο για να ευχαριστήσουν τους φιλάθλους τους για την παρουσία και την στήριξη τους. Το βράδυ της Κυριακής, δεν επέλεξαν το ίδιο. Και ας είχαν κερδίσει τον νταμπλούχο Ελλάδος. Και αυτό έδειχνε και έλεγε πολλά.

Η συμβολική κίνηση στο κέντρο του γηπέδου

Αντίθετα, προτίμησαν να μαζευτούν όλοι στο κέντρο του γηπέδου, να γίνουν μια μεγάλη αγκαλιά και να πανηγυρίσουν την επιτυχία τους μόνοι τους. Ως σύνολο, ως ένα σώμα όλοι μαζί. Μία συμβολική κίνηση με αποδέκτες την εξέδρα.

Οι συγκλονιστικές στιγμές που ακολούθησαν μετά την λήξη της αναμέτρησης αφορούσαν αποκλειστικά τους ίδιους, συνεπικουρούμενες από μια εμψυχωτική πρωτοβουλία του Τεχνικού Διευθυντή του Δικεφάλου, Χρήστου Καρυπίδη. Αφού τους μάζεψε στη μεσαία γραμμή της γηπέδου, ακολούθησε μια παθιασμένη ομιλία, με τον Καρυπίδη να μοιράζει συγχαρητήρια για την εμφάνιση απέναντι στον Ολυμπιακό, τονίζοντας μεταξύ άλλων γλαφυρά πως έδειξαν τα… καρύδια τους, και ντοπάροντας τους ψυχολογικά και για την συνέχεια του πρωταθλήματος.

Το «1, 2, 4 ΠΑΟΚ» με χέρια ενωμένα που ολοκλήρωσε το μίνι τελετουργικό ακούστηκε μέχρι τις κερκίδες ολόκληρου του γηπέδου στην Τούμπα. Ακούστηκε παντού, αλλά κυρίως σε αυτόν τον κύκλο που δημιουργήθηκε από όλη την αποστολή του ΠΑΟΚ.