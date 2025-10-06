ΠΑΟΚ: Το «βγάλε με τώρα» του Τάισον στον Λουτσέσκου και το ξεκαθάρισμα

Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι της Τούμπας απέναντι στον Ολυμπιακό με σκόρ 2-1. Ο «Δικεφάλου του Βορρά» παρόλο που βρέθηκε πίσω στο σκόρ κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση με τα γκολ των Τάισον και Ζίβκοβιτς.

Μετά την ισοφάριση των γηπεδούχων συνέβει ένα τρομερό σκηνικό. Λίγο πριν εκτελέσει ο Ολυμπιακός το κόρνερ απ' το οποίο προήλθε το 1-1 του ΠΑΟΚ, ο Ραζβάν Λουτσέσκου είχε σηκώσει τον Κίριλ Ντεσπόντοφ για να αντικαταστήσει τον Τάισον. Ο 38χρονος μεσοεπιθετικός του δικεφάλου δεν χάρηκε ιδιαίτερα όταν είδε τον Ράζβαν Λουτσέσκου να ετοιμάζεται να τον αντικαταστήσει, και γύρισε στον πάγκο απορρημένος σκύβοντας το κεφάλι.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο Τάισον σκόραρε για να ισοφαρίσει το γκολ του Τσικίνιο, και έτρεξε προς τον πάγκο και προς το μέρος του Λουτσέσκου, λέγοντας του χαρακτηριστικά: «Τώρα βγάλε με». Ολοι ξέρουν πόσο εκρηκτικός χαρακτήρας είναι ο Βραζιλιάνος, και πόσο πόθο έχει για να παίζει και να βοηθάει την ομάδα ακόμα και στα 37 του. Ένα λεπτό αργότερα φυσικά έδωσε την θέση του στον Κίριλ Ντεσπότοφ και έκανε μια ένθερμη αγκαλια στον Ρουμάνο προπονητή δείχνοντας οτι δεν έγινε και τίποτα και οτι η αντίδραση του αυτή ήταν πάνω στην ένταση της στιγμής.

Ο Βραζιλιάνος με ανάρτηση του θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση τονίζοντας οτι αγαπάει και σέβεται τον Ράζβαν Λουτσέσκου.

«Εντάσεις υπάρχουν σε κάθε οικογένεια! Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο και τον σέβομαι πολύ! Μην δημιουργείτε προβλήματα. Αγαπώ αυτόν τον άνθρωπο», ανέφερε στο instagram ο Τάισον.