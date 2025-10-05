Μεντιλίμπαρ: «Δεν μας νίκησε η κούραση, αλλά τα δικά μας λάθη»

Ο ΠΑΟΚ πέτυχε σπουδαία ανατροπή απέναντι στον Ολυμπιακό, επικρατώντας 2-1 με ανατραοπή ,με γκολ Τάισον και Ζίβκοβιτς, ύστερα από προβάδισμα Τσικίνιο.



Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε πως η ήττα προήλθε από τα «δώρα» της ομάδας του και όχι από κόπωση, σημειώνοντας ότι ο ΠΑΟΚ είχε μάλιστα μία μέρα λιγότερη ξεκούραση. Ο Ισπανός τεχνικός στάθηκε στην ανάγκη βελτίωσης για να μην επαναληφθούν τα ίδια λάθη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βάσκου:

«Παραχωρήσαμε πολλές ευκαιρίες στον αντίπαλο, κάναμε λάθη και ο αντίπαλος τα εκμεταλλεύτηκε. Γι' αυτό χάσαμε το παιχνίδι, δεν πρέπει να συμβαίνει αυτό».



Για την δεύτερη σερί ήττα και τι θέλει να δουλέψει στην διακοπή



«Δεν θα αλλάξει κάτι, αυτό που δουλεύουμε πάντα. Σήμερα κάναμε δώρα στον αντίπαλο, θα πρέπει να δουλέψουμε κι άλλο. Σήμερα κάναμε δώρο στον αντίπαλο δύο γκολ. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί Η κούραση δεν έπαιξε καθόλου ρόλο και ο αντίπαλος είχε ευρωπαϊκό παιχνίδι και μάλιστα είχε μια μέρα ξεκούρασης παραπάνω.»