Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο για την 6η αγωνιστική της Super League

Ο Παναθηναϊκός αφήνει πίσω του την εφιαλτική ήττα από την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο Europa League και αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο, για την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το σύνολο του Χρήστου Κόντη ψάχνει την 2η διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα, έπειτα από την ανατροπή στις καθυστερήσεις επί του Παναιτωλικού για να «ψαλιδίσει» την απόσταση του από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας.

Οι εντεκάδες

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Ρενάτο, Τετέ, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Μίχορλ, Μπάκου, Τσαντίλας, Τζοβάρας

Παρακολουθήστε μέσω του Athletiko.gr την εξέλιξη της αναμέτρησης