Ολυμπιακός: Ο Μεντιλίμπαρ που έπαιξε με την 11άδα της Άρσεναλ στην Τούμπα και το μικρό ροτέισιον

O ΠΑΟΚ τα έφερε όλα.. Τούμπα και πήρε τεράστια νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό (2-1) και μάλιστα με ανατροπή. Οι «ερυθρόλευκοι» προγήθηκαν στο 22' με τον Τσικίνιο, όμως ο δικέφαλος αετός χτύπησε δις στο δεύτερο ημίχρονο και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Στο 63' ο Τάισον έφερε το ματς στα ίσια, ενώ λίγο αργότερα στο 75' ο Ζίβκοβιτς, με εύστοχο χτύπημα πέναλντι έδωσε τη νίκη στους Θεσσαλονικείς.

Το σφύριγμα της λήξης βρήκε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο επίκεντρο του σχολιασμού, τόσο για την επιλογή του αρχικού σχήματος, όσο και για την τακτική προσέγγιση της αναμέτρησης. Η απόφαση να κατεβάσει σχεδόν την ίδια ενδεκάδα με την οποία είχε αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στο Λονδίνο, με μοναδική (αναγκαστική) αλλαγή τον Μπιανκόν αντί του τραυματία Ρέτσου, προκάλεσε προβληματισμό, ειδικά μετά την ήττα με 2-1. Ωστόσο, ο Βάσκος τεχνικός είχε ένα συγκεκριμένο σκεπτικό αλλά και δεδομένα που τον οδήγησαν σε αυτήν την απόφαση.

Αρχικά, η αίσθηση που υπήρχε μετά το παιχνίδι στο «Emirates» ήταν ότι ο προπονητής των «ερυθρολεύκων» θα προχωρούσε σε εκτεταμένο ροτέισιον, παρόμοιο με αυτό που εφάρμοσε μετά τον αγώνα με την Πάφο, στο ντέρμπι «αιωνίων» κόντρα στον Παναθηναϊκό. Όμως, αυτή η σκέψη άρχισε να εξασθενεί τις ημέρες που ακολούθησαν. Ο βασικός παράγοντας για την οριστική απόφαση ήταν οι ιατρικές και εργομετρικές μετρήσεις των παικτών. Παρά τον εξαντλητικό ρυθμό και τα 117 χιλιόμετρα που έγραψαν οι Πειραιώτες στο Λονδίνο, οι εξετάσεις έδειξαν πως οι παίκτες που αγωνίστηκαν βασικοί κόντρα στους «κανονιέρηδες» ήταν θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ντέρμπι της Τούμπας. Ο Μεντιλίμπαρ, πιστός στην αρχή του ότι χρησιμοποιεί πάντοτε τους πιο έτοιμους και αποδοτικούς ποδοσφαιριστές, έκρινε ότι αυτή η ενδεκάδα ήταν η καλύτερη επιλογή για να υπηρετήσει το πλάνο του.

Επιπλέον, ο Ολυμπιακός, έχοντας το επιθυμητό «καύσιμο» στο ντεπόζιτο, ήταν εξαιρετικός στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, κατάφερε να προηγηθεί και να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός πως, μέχρι τη φάση της ισοφάρισης του ΠΑΟΚ, οι γηπεδούχοι δεν είχαν δημιουργήσει αξιόλογες ευκαιρίες, ούτε έδειχναν να απειλούν την εστία του Τζολάκη. Η ενδεκάδα του «Emirates» εξασφάλιζε τον απαιτούμενο έλεγχο του ρυθμού. Ακόμα και μετά την ήττα, το πρόβλημα που οδήγησε στην ανατροπή, δεν εντοπίστηκε στην αρχική επιλογή, αλλά στην κατάρρευση που ακολούθησε.

Το εξαντλητικό πρόγραμμα και το περιορισμένο ροτέισιον

Οκτώ ποδοσφαιριστές (Τζολάκης, Κοστίνια, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε και Ελ Κααμπί – με τον Ρέτσο να είναι ο ένατος, εάν δεν τραυματιζόταν) ήταν βασικοί και στους τρεις αγώνες μέσα σε μόλις εννέα ημέρες (Λεβαδειακός, Άρσεναλ, ΠΑΟΚ). Ο Ολυμπιακός πλήρωσε ακριβά αυτή τη συσσωρευμένη κούραση, καθώς η ομάδα έμεινε από καύσιμα στο τελευταίο ημίωρο του ντέρμπι στην Τούμπα.

Η καθίζηση ήταν εμφανής μετά το 60ό λεπτό. Εκεί όπου απαιτούνταν καθαρό μυαλό, συγκέντρωση και αποφασιστικότητα, εμφανίστηκαν η έλλειψη συνοχής μεταξύ των γραμμών και τα ατομικά λάθη, που τελικά οδήγησαν στην ανατροπή και την ήττα. Ο μεγάλος προβληματισμός του Μεντιλίμπαρ έγκειται ακριβώς σε αυτό το κρίσιμο διάστημα. Οι παίκτες είχαν ξοδέψει τεράστια ενέργεια στο Λονδίνο και, παρότι έβγαλαν με άνεση το πρώτο ημίχρονο, η «κόπωση» έκανε την εμφάνισή της στο τελευταίο ημίωρο του παιχνιδιού.

Εκεί ακριβώς χρειαζόταν η παρέμβαση από τον πάγκο. Ωστόσο, ο Βάσκος τεχνικός προχώρησε σε μόλις τρεις αλλαγές (Μουζακίτη στο 71', Ταρέμι στο 77', Γιαζίτζι στο 86'), αφήνοντας αναξιοποίητους παίκτες όπως ο Καμπελά και ο Σιπιόνι, οι οποίοι θα μπορούσαν να προσφέρουν την απαραίτητη φρεσκάδα και είχαν αποδείξει ότι δεν «μασάνε» από έδρες, από το παιχνίδι της Λεωφόρου. Ο Ταρέμι, που είχε παίξει μισή ώρα στην Αγγλία, θα μπορούσε να είχε μπει νωρίτερα, ενώ οι Καμπελά και Σιπιόνι, που είχαν καλή εικόνα στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, δεν αγωνίστηκαν ούτε λεπτό. Η κούραση του βασικού κορμού και η μη αξιοποίηση του βάθους του πάγκου φάνηκε πως ήταν το σημείο- κλειδί για την πρώτη ήττα του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα.