Ο Τσικίνιο στο πάνθεον της δημιουργίας: Τρίτος σε ευκαιρίες σε όλο το Champions League (pic)

Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πραγματοποιήσει το ιδανικότερο ξεκίνημα στους ομίλους του Champions League, έχοντας συλλέξει μόλις έναν βαθμό στις δύο πρώτες αγωνιστικές (ισοπαλία 0-0 με την Πάφο και ήττα 2-0 από την Άρσεναλ), ορισμένοι παίκτες του διαπρέπουν σε ατομικό επίπεδο, δείχνοντας την εντυπωσιακή αγωνιστική τους παρουσία.

Συγκεκριμένα, μετά και την ολοκλήρωση της δεύτερης αγωνιστικής, ο Πορτογάλος μέσος των «ερυθρολεύκων» Τσικίνιο βρίσκεται στην τρίτη θέση της λίστας των παικτών που έχουν δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες στη διοργάνωση! Μετρώντας συνολικά 8 ευκαιρίες για γκολ, ο Τσικίνιο τοποθετείται πίσω μόνο από κορυφαίους ποδοσφαιριστές παγκόσμιας κλάσης, όπως ο Φιλ Φόντεν της Μάντσεστερ Σίτι (10) και ο Κιλιάν Μπαπέ της Ρεάλ Μαδρίτης (9).

Ακριβώς κάτω από τον Τσικίνιο στην σχετική λίστα βρίσκεται άλλος ένας ποδοσφαιριστής των Πειραιωτών και συγκεκριμένα ο Ντάνιελ Ποντένσε, ο οποίος έχει δημιουργήσει 7 ευκαιρίες, ισοβαθμώντας με τους Προβόντ (Σλάβια Πράγας), Βιρτζ (Λίβερπουλ), Γκριμάλντο (Λεβερκούζεν) και Πεπέ (Βιγιαρεάλ).

Αυτά τα στατιστικά υπογραμμίζουν τη δημιουργικότητα και την ποιότητα που διαθέτουν οι Πειραιώτες στο μεσοεπιθετικό τους κομμάτι, επιβεβαιώνοντας πως, ειδικά στην αναμέτρηση του Λονδίνου, η ομάδα έκανε μια γεμάτη εμφάνιση, παρά την απουσία του τελικού αποτελέσματος.

Η σεζον καριέρας του Τσικίνιο και το νέο συμβόλαιο

Ο 30χρονος Πορτογάλος είναι αδιαμφισβήτητα ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας από το ξεκίνημα της σεζόν μέχρι σήμερα καθώς σε 6 αναμετρήσεις έχει πετύχει 3 γκολ και έχει μοιράσει μια ασιστ, δίνοντας με αυτό τον τρόπο στην ομάδα του δύο πολύτιμα τρίποντα κόντρα σε Βόλο και Λεβαδειακό στο πρωτάθλημα. Πρόκειται για έναν παίκτη «κλειδί» για το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να εμπιστεύεται απόλυτα τον πρώην παίκτη της Μπενφίκα, και εκείνος με την εικόνα του στο χορτάρι τον δικαιώνει στο 100%.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός βρίσκεται στο «λιμάνι» από τον Ιανουάριο του 2024, και μετά από τέσσερις μήνες κατέκτησε το Conference League ενώ την περασμένη σεζόν κατέκτησε το νταμπλ έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα και για το λόγο αυτό η διοίκηση του συλλόγου αποφάσισε να τον επιβραβεύσει με νέο συμβόλαιο.