Champions League: Φαβορί η Άρσεναλ για κατάκτηση σύμφωνα με την Opta
Με 2 νίκες σε 2 παιχνίδια η Άρσεναλ δίνεται ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του Champions League - Αναλυτικά όλες οι πιθανότητες.
Η Άρσεναλ, επικράτησε με 2-0 του Ολυμπιακού το βράδυ της Τετάρτης (1/10) και είναι φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta.Την περσινή σεζόν, η ομάδα του Αρτέτα αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την Παρί Σεν Ζερμέν, όπου στην συνεχεία κατέκτησε το κύπελλο με 5-0 απέναντι στην Ίντερ στον τελικό του Μονάχου.
Ο Μικέλ Αρτέτα και οι παίκτες του θέλουν να τα πάνε ακόμη καλύτερα φέτος και να φτάσουν ως το τέλος και σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta θα τα καταφέρουν, καθώς η Άρσεναλ με 18,09% θεωρείται η επικρατέστερη για να κατακτήσει το τρόπαιο.
Πριν την έναρξη της League Phase η Opta έδινε ως φαβορί τη Λίβερπουλ, μετά τις πρώτες δύο αγωνιστικές όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει και είναι οι Λονδρέζοι αυτοί που θεωρούνται επικρατέστεροι για να τα καταφέρουν.