Πως ένας πιλότος άλλαξε την μοίρα της Μπόντο Γκλιμτ

Έχουμε συνηθίσει, τουλάχιστον από το 2020 και έπειτα, την Μπόντο Γκλίμτ να βρίσκεται στην κορυφή του νορβηγικού πρωταθλήματος, έχοντας κατακτήσει τους τέσσερις από τους τελευταίους πέντε τίτλους στην χώρα της, ενώ το 2022 τερμάτισε στο -18 από την Μόλντε που κέρδισε εκείνη την χρονιά την Eliteserien.

Φέτος, με ένα ματς λιγότερο, βρίσκεται στην δεύτερη θέση με 52 βαθμούς, πίσω από την θαυματουργή Βίκινγκ, όπου έχει 53, με επτά αγώνες να υπολείπονται. Παράλληλα, μετά την πρόκριση της επί της Στουρμ Γκράτς, αγωνίζεται στο Champions League, μετρώντας ήδη δύο ισοπαλίες με Σλάβια και Τότεναμ.

🚨🇳🇴 Bodø/Glimt have qualified for the UEFA Champions League for the FIRST time in their history. This is their stadium. 😍🏟️ pic.twitter.com/jL7KqNcanO — EuroFoot (@eurofootcom) August 26, 2025

Oύτε ο πιο αισιόδοξος φίλαθλος της Γκλιμτ δεν θα περίμενε αυτή την εξέλιξη, όταν ο σύλλογος υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία της χώρας το 2017 και για τα όσα συνέβησαν μετέπειτα, έχει να ευχαριστεί έναν... πιλότο μαχητικού αεροσκάφους!

Bodø/Glimt’s recipe for success is unlike anything you’ve seen before 😳 pic.twitter.com/G8hRrdpEwC — COPA90 (@Copa90) May 7, 2025

O λόγος για τον Μπιόρν Μάνσβερκ, έναν πρώην πιλότο μαχητικού που έγινε life coach και άλλαξε τις τύχες της Μπόντο Γκλιμτ. Ο ίδιος έδωσε προτεραιότητα στην ανοιχτή επικοινωνία σχετικά με τα συναισθήματα, στις τεχνικές μείωσης του στρες και σε μια ανανεωμένη έμφαση στην προετοιμασία και τη διατροφή. Στόχος του ήταν να αποστιγματίσει την ψυχική προπόνηση, μετατοπίζοντας την έμφαση από την πίεση των αποτελεσμάτων προς την καλλιέργεια μιας νέας φιλοσοφίας και κουλτούρας στην ομάδα.

Μια από τις ασκήσεις που λάμβαναν μέρος στις προπονήσεις της Μπόντο μετά τα παιχνίδια της ήταν το «δαχτυλίδι», οι παίκτες καθόντουσαν σε έναν κύκλο, όπου συζητούσαν τα λάθη που συνέβησαν στο παιχνίδι μετατρέποντας τα σε «μαθήματα» για το μέλλον.

Η μοναδική πορεία του Μάνσβερκ ως αρχηγός στη Βασιλική Πολεμική Αεροπορία της Νορβηγίας, με αποστολές στο Αφγανιστάν και τη Λιβύη, του προσέφερε ανεκτίμητες γνώσεις σχετικά με την ψυχική ανθεκτικότητα. Η εμπειρία του σε στρατιωτικές επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου διαμόρφωσε την προσέγγισή του στη προπονητική, τονίζοντας τον κρίσιμο ρόλο της ψυχικής αντοχής και της συνεκτικής ομαδικής συνεργασίας.

Ένα παράδειγμα ποδοσφαιριστή που βοηθήθηκε από τις τακτικές του πρώην πιλότου ήταν ο Ούλρικ Σάλτνες, ο όποιος μετά τον υποβιβασμό της ομάδας στην δεύτερη κατηγορία ήταν έτοιμος να αποσυρθεί, μη μπορώντας να διαχειριστεί το άγχος των αγώνων, προκαλώντας του στομαχικά προβλήματα. Οι τεχνικές του Μάνσβερκ τον... άλλαξαν και όχι μόνο δεν παράτησε αυτό που αγαπάει, αλλά και έγινε ένας από τους καλύτερους παίκτες της Γκλιμτ, με πάνω από 400 εμφανίσεις, ενώ πραγματοποίησε και τέσσερις σεζόν που ξεπέρασε τα 10 γκολ.

Ulrik Saltnes for 14. gang i Europa for Bodø/Glimt ⚽️ pic.twitter.com/OBAk1QqsmL — FK Bodø/Glimt (@Glimt) August 22, 2025

«Είναι ένα παραμύθι, σχεδόν ένα θαύμα», δήλωνε ο Μπιόρν Μανσβερκ πριν τον ημιτελικό με την Τότεναμ την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο. «Πώς μπορείς πραγματικά να περάσεις από τη δεύτερη κατηγορία της Νορβηγίας το 2017 στο να παίζεις σε πλέι οφ του Champions League και ενάντια σε ομάδες όπως η Άρσεναλ πέντε χρόνια αργότερα; Αλλά νομίζω ότι είναι δυνατό... αν έχεις τη σωστή νοοτροπία και δουλεύεις σκληρά με τον καιρό».



Ως ενεργός πιλότος της πολεμικής αεροπορίας για περισσότερα από 20 χρόνια, ο και άλλοι στην μοίρα του ήταν οι συμμετέχοντες σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης του μυαλού το 2010, όπου η έμφαση δόθηκε στον διαλογισμό και στο «κάθε μέρα να επαναλαμβάνεις βαρετά πράγματα, αλλά με 100% προσοχή».

«Ακόμα κι αν ένιωσα έντονα συναισθήματα όταν οι πρώτες μου βόμβες έπληξαν τον στόχο και όλα ήταν γέμισαν φλόγες και θραύσματα», είπε, «ήταν σαν να λέει η εκπαίδευσή μου: “Εντάξει, αυτό συμβαίνει, αναγνώρισέ το, αλλά να ξέρεις ότι πρέπει να επιστρέψω και να κάνω τη δουλειά μου''».