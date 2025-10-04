European Super League: Η πρόταση για ένα ισχυρότερο Champions League

Τους τελευταίους οκτώ μήνες, η UEFA, η A22, η οποία είναι η εταιρεία που εκπροσωπεί στη European Super League και οι Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης, πραγματοποίησαν κρυφές συναντήσεις, προσπαθώντας να φτάσουν σε μία λύση, που να συμφέρει τους πάντες και θέλοντας να αποφύγουν την μεταξύ τους ρήξη, η οποία θα δημιουργούσε... σχίσμα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με τη Mundo Deportivo, η πλευρά της European Super League κατέθεσε πρόταση στην UEFA, αναφορικά με μερικές αλλαγές στο Champions League, όσον αφορά το format της διοργάνωσης, αλλά και τα τηλεοπτικά δικαιώματα, κρατώντας ωστόσο την ονομασία και τον αριθμό των ομάδων ίδια.

Οι τρεις βασικοί συντελεστές, έχουν συναντηθεί επτά φορές προκειμένου να καταφύγουν σε μία... μεσοβέζικη λύση που θα κλείσει οριστικά το ενδεχόμενο νέας διοργάνωσης, αλλά παράλληλα θα ικανοποιήσει τους «μεγάλους» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, κυρίως Μπαρτσελόνα και Ρεάλ.

🚨‼️𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Super League's final proposal to UEFA introduces a 36 team Champions League from 2027 with two groups and knockout rounds by rankings



All matches would stream free with ads or via premium ad free keeping the Champions League name.



—@mundodeportivo

Η πρόταση της European Super League, έχει ως εξής: Οι ομάδες παραμένουν 36, όπως συμβαίνει και τώρα, ωστόσο αλλάζει ο τρόπος που λειτουργεί η League Phase. Αντί για τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας υπάρχουν δύο, με 18 ομάδες το καθένα.

Οι αγώνες παραμένουν οκτώ, ωστόσο υπάρχει ακόμα μια διαφοροποίηση. Κάθε ομάδα αντιμετωπίζει μόνο αντιπάλους από το δικό της γκρουπ δυναμικότητας και έτσι προκύπτει η τελική κατάταξη.

Σημαντική αλλαγή, υπάρχει στον τρόπο που βγαίνουν τα ζευγάρια. Με το format αυτό, οι οκτώ πρώτοι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας προκρίνονται απευθείας στους «16» της διοργάνωσης. Οι ομάδες που τερματίζουν στις θέσεις 9 ως 16 από το γκρουπ αυτό, μαζί με τις οκτώ πρώτες στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, προκρίνονται στα playoffs.

Ο 9ος του πρώτου γκρουπ τίθεται αντιμέτωπος με τον 8ο, του δεύτερου, ο 10ος με τον 7ο και ούτω καθεξής. Με τον τρόπο αυτό, οι ομάδες με το υψηλότερο ranking ευνοούνται αρκετά όπως γίνεται αντιληπτό, έχοντας - σχεδόν όλες - δεύτερη ευκαιρία στη διοργάνωση, σε αντίθεση με τις ομάδες του δευτερου γκρουπ, οι οποίες πρέπει να τερματίσουν στην οκτάδα και μετά να διεκδικήσουν την πρόκριση τους στους «16», απέναντι σε - κατά τεκμήριο - ισχυρότερες ομάδες.

Η διοργάνωση δεν θα αλλάξει ονομασία, όμως η European Super League προτείνει αλλαγή στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, ζητά την προβολή των αγώνων στην πλατφόρμα UNIFY, η οποία θα είναι πιο φιλική προς τον χρήστη και θα είναι δωρεάν, με τις διαφημίσεις και επί πληρωμή, χωρίς τις διαφημίσεις.